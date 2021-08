La star de YouTube Kevin Paffrath est le leader démocrate du rappel en Californie

Kevin Paffrath, Kevin Paffrath sourit pour un selfie devant le California State Capitol à Sacramento le vendredi 16 juillet 2021.

L’année dernière à la même époque, Kevin Paffrath se concentrait sur sa chaîne YouTube, où ses plus d’un demi-million d’abonnés pouvaient se connecter pour des commentaires quotidiens sur le logement, les stocks et les contrôles de relance. Cela lui a rapporté près de 10 millions de dollars au cours des 12 derniers mois.

Maintenant, l’ancien courtier immobilier de 29 ans suit le gouverneur Gavin Newsom dans son État d’origine. C’est le meilleur moyen auquel il puisse penser pour attirer l’attention sur ses efforts improbables pour remplacer Newsom lors des prochaines élections de rappel le 14 septembre.

Paffrath est un démocrate enregistré et un centriste autoproclamé qui a voté pour Joe Biden lors de l’élection présidentielle de 2020. Alors qu’il est très critique envers Newsom et dit qu’il a été un “chef raté”, Paffrath est également préoccupé par le fait que le Parti démocrate n’a pas de plan d’urgence.

Si plus de la moitié des électeurs californiens soutenaient le rappel sur leurs bulletins de vote, le prochain gouverneur serait celui des 46 candidats successeurs qui obtiendrait le plus de voix, ce qui permettrait à un étranger de gagner beaucoup plus facilement. Paffrath est l’un des neuf candidats répertoriés comme démocrate, mais les chefs de parti demandent un vote “non” à l’effort de rappel et disent que les électeurs devraient sauter la deuxième question demandant qui devrait être gouverneur si le rappel réussit.

“C’était époustouflant pour nous qu’ils n’aient pas mis au moins quelqu’un, alors de cette façon, dans le pire des cas, ils ont eu un je vous salue Marie”, a déclaré Paffrath dans une interview vendredi autour d’un café, après avoir assisté à un événement de presse de Newsom. à San Francisco.

Dans un sondage réalisé début août par Survey USA, Paffrath avait obtenu le plus de votes dans le domaine des remplacements, avec 27%. Les six candidats suivants sont tous républicains, y compris l’animateur de talk-show conservateur Larry Elder et la star de la télé-réalité et ancienne athlète olympique Caitlyn Jenner.

“Nous pensons qu’au cours des deux dernières semaines de cette campagne, si le rappel semble de plus en plus probable, le parti démocrate sera obligé de choisir un candidat de secours pour Je vous salue Marie”, a déclaré Paffrath. “Étant donné que nous sommes n°1 dans les sondages, nous espérons que c’est nous.”

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom s’entretient avec les médias dans un campement de longue date le long de l’autoroute 80 à Berkeley, Californie, le 9 août 2021.

Les démocrates ont raison d’être nerveux.

Un sondage mené par l’Université de Californie, Berkeley et le Los Angeles Times fin juillet a montré que 51% des électeurs inscrits s’opposaient au rappel, avec 36% en faveur. Mais parmi les électeurs probables, l’écart favorisant la rétention de Newsom s’est réduit à trois points de pourcentage.

Le mouvement anti-rappel a collecté environ 51 millions de dollars, soit près de huit fois plus que le camp qui tente d’évincer Newsom. Le PDG de Netflix, Reed Hastings, a versé 3 millions de dollars pour soutenir le gouverneur.

Les donateurs peuvent contribuer un montant illimité pour ou contre le rappel, mais seulement jusqu’à 32 400 $ pour soutenir un candidat de remplacement spécifique. Paffrath a déclaré qu’il avait collecté près de 400 000 $ et qu’il avait investi environ 200 000 $ de son propre argent. Le don moyen est de 70 $, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons pas le trésor de guerre que Newsom a, nous devons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir avec la base et les médias sociaux”, a déclaré Paffrath.

Par exemple, Paffrath a payé son beau-frère, un développeur d’applications, pour créer son application « Meet Kevin ». Et il essaie d’être devant les médias autant que possible. La plupart de ses dépenses publicitaires se font par SMS pour informer les électeurs qu’il existe une alternative démocrate.

Vendredi, Paffrath a traîné devant le restaurant Manny’s à San Francisco alors que Newsom parlait à la presse. Vêtu d’un costume bleu marine avec une cravate violette, Paffrath s’est fait facilement repérer pour les journalistes. Il a dit qu’il faisait attention à ne pas perturber les événements.

“Nous devons combattre ce ‘Oh ouais, c’est un YouTuber, c’est un farceur'”, a déclaré Paffrath. “Nous nous tenons là avec beaucoup de respect et les journalistes nous reconnaissent. Ils nous parlent.”

De San Francisco, il suit Newsom à Los Angeles et San Diego, et peut-être au-delà.

Comment ça a commencé

L’effort de rappel a pris de l’ampleur pendant la pandémie alors que la frustration montait à propos de la fermeture par l’État des écoles et des petites entreprises, et de la lenteur de la réouverture alors même que les cas de Covid-19 et les hospitalisations s’effondraient.

Les critiques de Newsom ont saisi l’occasion de souligner l’aggravation du problème des sans-abri et l’augmentation des taux de criminalité, tandis que les impôts et le coût de la vie restaient parmi les plus élevés du pays. Paffrath a déclaré qu’il n’était pas un promoteur initial du rappel et qu’il ne s’est impliqué que lorsqu’il était bien en cours.

“La raison pour laquelle je pense que les gens sont frustrés, c’est que nous payons nos impôts, puis nous levons les yeux pour voir ce que notre gouvernement fait pour nous avec les services pour lesquels nous payons”, a-t-il déclaré. “Et nous voyons des gens mourir dans la rue. Nous voyons le fléau. C’est pourquoi les gens partent.”

Paffrath, qui vit avec sa femme et ses deux jeunes fils à Ventura, à environ 70 miles de Los Angeles, a fait de la question des sans-abri son principal point à l’ordre du jour. Sa proposition est de construire de nouvelles installations d’urgence et de louer des immeubles commerciaux et de bureaux, dont beaucoup ont été libérés pendant la pandémie, pour aménager des espaces de masse avec des lits bébé et de petites pièces, soutenus par le personnel de la Garde nationale.

Son objectif est de sortir les 160 000 sans-abri de Californie de la rue en 60 jours pour un coût éventuel de 10 $ par personne et par jour, couvrant la nourriture, le soutien médical et les toilettes.

Paffrath a des objectifs tout aussi ambitieux – certains diront peut-être farfelus – pour de nouveaux types d’écoles “futures”, un système de tunnels souterrains pour atténuer les problèmes de circulation et la construction de casinos de style Las Vegas dans le cadre d’un plan visant à légaliser complètement le jeu.

Il reconnaît également la menace existentielle posée par les incendies et les sécheresses. Il préconise des dépenses pour des brûlages contrôlés et un pipeline du fleuve Mississippi pour doubler le débit d’eau vers le fleuve Colorado. En ce qui concerne les centrales solaires, il souhaite inciter les entreprises à rester en Californie plutôt que d’aller ailleurs.

“Je suis fatigué d’entendre parler de Tesla qui construit des panneaux solaires à New York et au Nevada”, a-t-il déclaré. « Ceux devraient être en Californie. »

10 millions de dollars sur YouTube

Les fans de Paffrath sont habitués à l’entendre se prononcer sur de telles questions. Il compte désormais près de 150 000 abonnés sur Twitter et 1,7 million sur YouTube. Les sujets réguliers incluent les taux d’intérêt, la crypto-économie et la politique.

Paffrath a fait ses débuts dans l’immobilier il y a un peu plus de dix ans en enseignant aux gens comment investir sur le marché. Il est devenu courtier et a commencé à acheter une propriété, puis a mis son expérience d’enseignement et sa connaissance du marché sur YouTube. En 2018, il gagnait suffisamment d’argent – quelques milliers de dollars par jour – pour laisser expirer sa licence de courtier et se retirer des ventes.

Vendredi, au café, il a sorti son téléphone et s’est dirigé vers son tableau de bord des revenus YouTube. Au cours de la dernière année, a montré la page, ses revenus publicitaires sur le site ont dépassé 3,5 millions de dollars. Les revenus des affiliés et l’argent qu’il gagne grâce aux cours sur la création de richesse ont rapporté environ 6 millions de dollars supplémentaires, a-t-il déclaré.

Kevin Paffrath en campagne

Mais il se concentre désormais sur la politique. Paffrath a déclaré qu’il se présenterait en 2022 même si le rappel échoue ou si un autre candidat remplaçant gagne. C’est aussi loin qu’il le projette.

“Je ne veux pas être un politicien de carrière”, a-t-il déclaré. “Je veux réparer la Californie.”

Il veut également assurer aux démocrates qu’il n’utilise pas seulement l’étiquette de leur parti, car cela lui donne les meilleures chances de gagner. Avec une législature aux trois quarts démocrate, il a déclaré qu’il était important de commencer par des choses qui préoccupent profondément la majorité, comme le problème des sans-abri.

Le contrôle du Sénat américain pourrait également être en jeu. Dianne Feinstein, la sénatrice principale de l’État, est la membre la plus âgée de la chambre à 88 ans. Elle n’est pas candidate à sa réélection avant 2024, et des questions se posent quant à savoir si elle prendra sa retraite avant cette date.

Si tel était le cas, le gouverneur pourrait choisir son successeur temporaire. Le Sénat est actuellement divisé à 50-50, le vice-président Kamala Harris étant en mesure de voter en cas de besoin.

Paffrath a clairement indiqué qu’il choisirait un démocrate.

“Je ne vais pas brûler la fête”, a-t-il déclaré. “Je ne veux pas que les gens pensent que juste parce que je suis un candidat au rappel, je vais y aller et faire ce que les républicains disent qu’ils veulent faire, commencer à couper des choses et à jeter les meubles. Cela ne va pas fonctionner . Vous devez respecter la législature.”

