La star de YouTube Mel Thompson est décédée à 35 ans

La communauté de la beauté pleure la perte soudaine de mel thompson.

Le lundi sept. Le 27 janvier, le mari de Thompson a annoncé que la star de YouTube était décédée la veille à l’âge de 35 ans. Sa cause de décès n’a pas été immédiatement rendue publique.

“Mel est malheureusement décédée hier”, ai-je annoncé dans une déclaration partagée sur Instagram de Thompson. “C’est vraiment difficile de ne choisir que 10 photos. Nous avons perdu une belle personne.”

Avec près de 170 000 abonnés YouTube et 55 000 abonnés Instagram, les fans du contenu de Thompson attendaient avec impatience ses fréquents tutoriels de maquillage, ses critiques de produits et ses mises à jour sur sa vie personnelle. Sa dernière vidéo YouTube a été mise en ligne en septembre. 24.

Depuis sa mort, le mari de Thompson dit qu’il a ” dû répondre à tant de textos de personnes qui viennent la voir sans même savoir qu’elle est décédée “, écrivant : ” C’est formidable de voir à quel point elle était aimée. Et elle vous a tous aimés en retour. Je continuerai de l’aimer et elle me manquera pour toujours. Elle était un tel pilier pour notre famille. ”