La star de YouTube, Piper Rockelle, répond à l’affirmation de Pink selon laquelle elle est exploitée

La star de YouTube, Piper Rockelle, s’est exprimée après que la chanteuse Pink eut fait part de ses inquiétudes quant au fait que l’adolescente était utilisée par ses parents, selon TMZ. L’affaire a commencé après que Pink, de son vrai nom Alecia Moore, se soit adressée à Twitter pour écrire que certains enfants sur les réseaux sociaux sont “exploités” par leurs parents. En réponse, Rockelle a défendu sa mère et a remis les pendules à l’heure.

Dimanche, Pink a écrit sur Twitter qu’elle était préoccupée par la façon dont les enfants, en particulier Rockelle, sont “exploités par leurs parents”. Elle a semblé citer l’une des récentes photos Instagram de Rockelle dans laquelle elle pose en bikini comme raison pour laquelle elle s’est sentie obligée de s’exprimer. Sur la page Instagram de YouTuber, qui compte près de 5 millions de followers, ils notent que le compte est géré par sa famille. Rockelle a reconnu le tweet de Pink et a déclaré qu’elle portait le maillot de bain simplement parce que c’était l’été. La jeune fille de 14 ans a également déclaré qu’elle ne voyait rien de sexuel chez un adolescent portant un maillot de bain deux pièces.

Combien d’enfants comme Piper Rockelle sont exploités par leurs parents ? Et à quel moment le reste d’entre nous disons-nous… « ce n’est pas bien pour une fille de 13 ans de poser en bikini pendant que sa MÈRE prend la photo ?!?! – P!nk (@Pink) 29 août 2021

Rockelle a poursuivi en disant à TMZ que sa famille ne l'”exploitait” pas. Au lieu de cela, elle a déclaré que sa mère, en particulier, avait largement soutenu ses aspirations sur les réseaux sociaux. Elle a déclaré au point de vente: “La première chose que je veux que tout le monde sache, c’est que ma mère ne me fait rien faire. Bien au contraire, je suis un enfant qui a eu un rêve et ma mère est assez incroyable pour m’aider à le vivre dehors.”

“Je ne pense pas que P!nk ait jamais vu une de mes vidéos YouTube parce que si elle le faisait, elle verrait que c’est juste mes amis et moi qui s’amusons et agissons comme nous-mêmes”, a poursuivi l’adolescente. “Le contenu que nous créons est le genre de choses que tout le monde peut regarder.” À la lumière de ce problème, Rockelle a déclaré qu’elle avait fait des recherches sur Pink. Elle s’est rendu compte que la chanteuse avait commencé à poursuivre ses propres objectifs dans l’industrie du divertissement à peu près au même âge qu’elle a maintenant. La YouTubeuse a déclaré que cela l’avait amenée à se demander pourquoi l’artiste avait choisi de la critiquer publiquement. Elle a ajouté à propos de la situation : “Je sais qu’il y a des enfants dont on profite et c’est un vrai problème, mais je n’en fais pas partie.”