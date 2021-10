La star d’EastEnders, Danny Hatchard, révèle une tentative de suicide à l’âge de 19 ans

Danny Hatchard a parlé de sa tentative de suicide (Photo : BBC/Jack Barnes)

L’ancienne star d’EastEnders, Danny Hatchard, a parlé de sa tentative de suicide à l’âge de 19 ans.

L’acteur, aujourd’hui âgé de 30 ans, était étudiant lorsqu’il avait l’impression qu’il « ne voulait plus vivre » et luttait socialement.

Danny, qui a joué Lee Carter à la BBC, a fait la révélation sur Twitter alors qu’il défendait son ancien directeur d’école d’art dramatique Chris Hocking d’une école d’arts d’art basée à Londres.

L’ancien patron a démissionné après qu’une enquête a révélé que les cours de danse étaient « trop ​​​​sexualisés ».

Danny, qui joue actuellement dans Ridley Road, a écrit : » Le début de ma première année aux Arts a été très difficile.

«Je me souviens avoir vérifié les moyens les plus simples et les plus indolores de me suicider.

Danny a joué Lee dans Eastenders pendant trois ans (Photo : BBC/Kieron McCarron)

« Je me sentais tellement socialement dépassé que je ne voulais plus être en vie. »

Il a raconté à ses partisans ses actions « un vendredi soir en particulier », après quoi il s’est confié à son directeur pour obtenir son soutien.

«Un vendredi soir en particulier, j’ai fait des préparatifs pour faire une énorme erreur, avant de réaliser que transmettre ma douleur à ma famille n’était pas la réponse. Ce n’est jamais le cas…’

Le directeur a alors payé un conseiller pour lui.

« Il m’a dit que j’allais bien et m’a proposé de payer pour que je voie un conseiller qui a complètement changé ma vie. »

L’acteur a rejoint Ridley Road cette année (Photo : BBC/Jack Barnes/Kieron McCarron)

L’ex-directeur a maintenant démissionné de ses fonctions à la suite d’un examen externe, dirigé par Rebecca Tuck QC, sur de « graves allégations historiques d’inconduite ».

L’enquête a conclu qu’il existait « un environnement trop sexualisé dans un certain nombre de cours de musique et de danse », selon un communiqué du président du conseil d’administration.

Le communiqué ajoute que « certains étudiants » étaient « clairement bouleversés » par des termes « totalement inappropriés » tels que « danse sexy », « porte ce que tu oses » et « lien nu », qui étaient « notoires ».

La déclaration de Mark Burch a poursuivi: « Elle [Ms Tuck] ont constaté que certains membres du personnel faisaient preuve d’un manque de jugement dans leurs relations avec l’ES [higher education] étudiants.’

Le personnage de Danny a quitté EastEnders en 2017 après avoir joué Lee pendant trois ans.

Plus : BBC



Il est revenu temporairement fin 2019 pour un court passage et à nouveau en décembre 2020.

Le personnage de Danny EastEnders a fui ses problèmes de santé mentale après une tentative de suicide sur le savon.

En 2020, il rejoint le casting de Our Girl en tant que soldat Rhett Charlton avant de rejoindre Ridley Road cette année.



