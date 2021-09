La star d’EastEnders, Louisa Lytton, révèle le nom de son bébé après trois jours de travail .

La star d’EastEnders, Louisa Lytton, a révélé le nom de son bébé après un travail de trois jours.

Louisa – qui joue Ruby Allen dans le feuilleton BBC One – a annoncé sa grossesse en mars de cette année et a donné naissance au bébé Aura Olivia Bhanvra en août.

L’actrice a accouché à domicile pendant 14 heures avant d’être emmenée à l’hôpital pour avoir les eaux brisées.

S’ouvrant sur son expérience d’accouchement, Louisa a parlé à OK! Magazine et dit :

«Elle avait quelques jours d’avance, mais après le début de mes contractions, elle a vraiment pris son temps. J’étais en travail pendant trois jours et j’ai fini par avoir une césarienne d’urgence. Clairement, elle va être très dramatique comme sa mère !’.

Louisa a poursuivi, ajoutant comment elle et son fiancé Ben se sont sentis lorsqu’ils ont rencontré leur fille pour la première fois :

« Nous sanglotions ! C’était une telle épreuve de l’amener là-bas, alors au moment où elle était là, nous étions tellement soulagés.

« Olivia est le deuxième prénom de ma grand-mère », a expliqué Louisa.

« Les gens n’arrêtent pas de nous demander d’où vient Aura, mais nous ne le savons pas vraiment ! C’était sur notre liste. Nous aimions tous les deux le nom et nous ne connaissons personne d’autre avec.

À EastEnders, le personnage de Louisa, Ruby, a quitté Walford après que Jean Slater (Gillian Wright) a dit à la police qu’elle était son contact avec la drogue.

L’arrestation de Ruby intervient après des mois à mentir à Martin (James Bye) et à cacher le fait qu’elle avait arrêté à tort Stacey Slater (Lacey Turner).

