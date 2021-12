La star d’EastEnders Maisie Smith étonne les fans avec une robe en soirée

Les scènes finales de Maisie en tant que Tiff seront bientôt diffusées (Photo: BBC)

La star d’EastEnders Maisie Smith a passé une soirée avec sa co-star ce week-end.

L’actrice de Tiffany Butcher a passé une soirée avec Danielle Harold, qui incarne la petite-fille de Billy Mayhew (Perry Fenwick), Lola Pearce.

Prenant à ses histoires Instagram, Maisie a téléchargé une photo aux côtés de Danielle, glamour et prête pour leur nuit.

Danielle a fait son arrivée à EastEnders en tant que Lola Pearce en 2011.

Après son départ en 2015, Lola est retournée à Albert Square avec sa fille Lexi et Ben Mitchell (Max Bowden) en remorque.

Maisie a passé sa soirée avec la co-star Danielle Harold (Photo: Instagram/Maisie Smith)

Maisie a déjà tourné ses dernières scènes en tant que Tiffany Butcher, après confirmation qu’elle quitterait la série.

On dit actuellement que Maisie Smith a signé pour la prochaine célébrité série de SAS : Who Dares Wins sur Channel 4.

« Maisie veut montrer qu’elle a une autre facette au-delà de la douce Tiffany pour laquelle elle est connue pour jouer depuis l’âge de six ans », a déclaré une source.

«Elle a eu un aperçu de la vie au-delà d’EastEnders dans Strictly et a apprécié la liberté.

« Elle s’était inscrite lorsqu’elle avait dit » aux patrons d’Enders qu’elle partait, et j’ai hâte de rester coincée et de prouver son courage « , a poursuivi la source. Le soleil.

« Elle est déterminée à donner une bonne image d’elle-même mais sait que ce sera difficile. »

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();