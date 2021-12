La star d’EastEnders, Max Bowden, publie un joli cliché festif avec sa petite amie

Ben et son mari Callum devraient faire face à des problèmes en 2022 (Photo: BBC)

La star d’EastEnders, Max Bowden, a posté une jolie photo après avoir passé Noël avec sa petite amie.

Max, qui joue Ben Mitchell dans le feuilleton BBC One, télécharge un selfie sur son Instagram avec son partenaire Roisin.

« Noël fini pour une autre année. J’attends avec impatience la nouvelle année surtout après celle-ci. J’ai eu un œillère avec Rodderz’.

L’image a reçu plus de 4 000 likes depuis son téléchargement hier.

Le personnage de Max, Ben, devrait faire face à des problèmes en 2022 lorsqu’une soirée planifiée avec son mari Callum (Tony Clay) tourne horriblement mal.

Le couple populaire, connu des fans comme Ballum, fera face à d’autres « épreuves », tandis que le passé de Ben reviendra le hanter une fois de plus, ce qui amènera Callum à prendre des mesures pour aider son beau.

Un porte-parole d’EastEnders a taquiné ce qui attend certains du duo, écrivant: » Callum et Ben feront également face à de nouvelles épreuves alors que Ben découvre que le traumatisme de son passé n’est jamais loin.

« Callum fait appel à une aide supplémentaire lorsqu’il voit que Ben est en difficulté, mais il a aussi beaucoup à faire avec Stuart – sera-t-il capable d’en faire assez ? »

Mais à qui Callum a-t-il fait appel pour aider Ben ?

Quelqu’un que nous avons vu récemment, ou un visage familier qui n’a pas été vu à Albert Square depuis des années ?

