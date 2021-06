La star d’EastEnders révèle la double personnalité de Stuart lors du mariage de Callum .

Stuart a dû protéger Callum de Phil avant le mariage (Photo: BBC)

Stuart Highway (Ricky Champ) – un personnage d’EastEnders qui a radicalement changé au cours des dernières années.

Stuart est arrivé en 2018 et est rapidement devenu un personnage sombre et maléfique, mais maintenant, il est totalement différent.

Les relations ont été un sujet délicat pour Stuart, mais celui qu’il a réussi à garder intact (à peu près) est celui avec son frère Callum (Tony Clay) – qui a récemment épousé Ben (Max Bowden).

La détermination de Stuart à s’assurer que son frère épousa enfin l’amour de sa vie l’a amené – de manière assez chaotique – à fouiller Albert Square alors que Ben avait des doutes.

Après que Ben ait appris la trahison de la police de Callum, il s’inquiétait de se marier avec Callum et, Stuart étant Stuart, il a accidentellement révélé la trahison de son frère à la seule personne qui n’aurait jamais dû la découvrir – Phil (Steve McFadden).

Stuart est passé en mode protecteur, ce qui a conduit à des scènes intenses entre lui et Phil, et comme Ricky Champ l’a récemment révélé, ces scènes l’obligeaient à jouer son personnage avec une ” personnalité partagée ” :

«Je devais jouer un personnage avec une vraie personnalité divisée – si heureux pour mon jeune frère par rapport à la menace que Phil franchisse la porte à tout moment, ce qui était si amusant et intéressant à jouer, regardant toujours par-dessus mon épaule mais toujours si beaucoup de joie pour les festivités.

La scène avec Steve était fantastique, j’ai vraiment adoré tourner ça parce que c’est avec Steve et j’adore travailler avec Steve. C’était un flash du vieux Stuart – il était prêt à tuer Phil s’il en avait besoin !

Ricky a déclaré que les scènes impliquant Phil étaient un « flash du vieux Stuart » (Photo : BBC)

Loin de traiter avec Phil, Stuart mène une vie confortable en travaillant dans le salon funéraire avec sa femme Rainie (Tanya Franks). Il se concentre maintenant sur l’installation plutôt que de raviver une vieille querelle avec son copain Mick (Danny Dyer) et est actuellement en train de chercher une mère porteuse avec Rainie.

En tant que personnages séparés, cela a été tout un voyage pour Stuart et Rainie, et on peut en dire autant d’eux en tant que couple marié.

Ricky a continué sa conversation, expliquant comment, malgré les défauts de Stuart et Rainie, il pense qu’ils sont tous les deux assez forts pour se soutenir et devenir parents :

“ Stuart est confronté à cet énorme exercice d’équilibrage en ce moment, essayant de garder tout le monde heureux, il ne veut déranger personne et prend pas mal de flack de gauche, de droite et du centre.

Avec tous leurs défauts, leur histoire et leurs problèmes, ils s’annulent en quelque sorte et ensemble, ils sont définitivement prêts. Ce sera un tout nouveau chapitre de leur vie, ces deux personnes essayant d’élever un enfant, ce qui sera intéressant à jouer.

