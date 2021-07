La star d’EastEnders, Sam Womack, reviendrait «définitivement» après avoir supprimé ⋆ .

Un jour peut-être? (Photo : BBC)

L’ancienne star d’EastEnders, Sam Womack, a insisté sur le fait qu’elle serait toujours revenue au feuilleton si son personnage n’avait pas été supprimé et tué.

Ronnie Mitchell est décédée aux côtés de sa sœur Roxy (Rita Simons) le jour de son mariage alors qu’elles se noyaient toutes les deux dans une piscine; et de nombreux fans n’ont toujours pas pardonné le spectacle.

S’adressant exclusivement à Metro.co.uk au sujet de la décision de quitter les personnages, Sam a déclaré: “Une fois le choc passé, j’ai vraiment aimé faire de nouvelles choses, mais tout le monde me manquait tellement. C’est drôle de faire un savon.

«Vous avez des funérailles et des anniversaires ensemble et vous tenez les enfants les uns des autres et quelque part dans votre cerveau, ils sont devenus réels pour vous et vous devez réapprendre lorsque vous partez que ce n’était pas vraiment vrai.

« Je serais toujours revenu en arrière. J’ai adoré Ronnie et Roxy. Ma relation avec Rita Simons, qui jouait ma sœur était super, je me sentais tellement proche d’elle.

“Je pense toujours que certains de mes travaux les plus excitants ont été avec elle, Larry Lamb et Barbara Windsor.”

Et elle a même adhéré à certaines des théories des fans faisant le tour qui pourraient ramener les sœurs bien-aimées.

«Il y a eu toutes ces suggestions sur la façon dont ils pourraient nous faire revenir. Sont-ils vraiment morts? Billy travaillait à la morgue. Je ne sais pas quelle histoire plausible ils pourraient inventer.

“C’est un peu comme le retour de Dallas avec Bobby Ewing et Dirty Den, donc c’est toujours possible, je suppose.”

Nous y adhérerions, nous sommes heureux de négliger le réalisme cette fois.

Sam est actuellement en tournée avec la version scénique de la famille Addams et s’est enthousiasmé : « J’ai deux solos et un duo. J’ai été formé en tant que chanteur quand j’étais plus jeune, mais pendant Covid, je ne chantais pas du tout, donc j’ai de la chance que Morticia soit très basse et graveleuse et sensuelle – je suis content de ne pas avoir de parties de soprano haute pour ce spectacle !’

