La star décriée Arsenal a mis de côté l’inclinaison du titre après la chute d’un nouveau club

Une ancienne star d’Arsenal qui a récemment quitté les Emirats sous un nuage a visé haut après s’être rapprochée de son prochain mouvement, selon une source de confiance.

Arsenal étaient le joueur le plus actif de la fenêtre de transfert d’été du point de vue de la Premier League. Le directeur de Football Edu a sanctionné six nouveaux arrivants pour une somme combinée au nord de 140 millions de livres sterling.

Des accords ont été conclus avec régularité du point de vue des arrivées, mais un nombre encore plus important de talents de la première équipe est allé dans l’autre sens.

Des gens comme Hector Bellerin et Matteo Guendouzi sont partis en prêt, tandis que la paire brésilienne Willian et David Luiz sont parties en tant qu’agents libres.

Luiz, 34 ans, faisait partie des nombreux Gunners qui ont rompu leurs liens avec le club après la conclusion de leurs contrats début juin.

L’arrière central a connu des fortunes diverses dans le nord de Londres, venant souvent pour les mêmes critiques qu’il a reçues à Chelsea en raison de ses affichages incohérents et semés d’erreurs.

Mais alors que des accords allaient et venaient pour un certain nombre d’équipes d’Arsenal, Luiz a dû attendre son heure pendant l’été.

Mais selon une source de confiance Fabrizio Romano, Luiz a enfin trouvé sa nouvelle maison. Et selon l’Italien, Luiz vise haut avec une inclinaison de titre à son programme.

Romano a tweeté qu’un ” accord verbal ” a été ” conclu ” qui verra Luiz signer avec Flamengo.

La partie brésilienne signerait le vétéran défenseur pour un accord jusqu’en décembre 2022. Luiz, pour sa part, aurait accepté la proposition de Flamengo.

Dans une deuxième mise à jour, Romano a déclaré que Luiz était déjà au Brésil avant de finaliser le déménagement. Sa “mission”, selon Romano, sera de “gagner le championnat au Brésil”.

L’ex-gunner plaide pour la patience d’Arteta

Pendant ce temps, Mikael Silvestre a exprimé son inquiétude face au nombre d’appels pour le limogeage de Mikel Arteta si tôt dans la saison.

Silvestre a rejoint Arsenal en 2008 étant tombé en disgrâce à Manchester United, où il a fait plus de 350 apparitions. Il a passé deux saisons avec les Gunners mais n’a disputé que 43 matchs toutes compétitions confondues. Comme d’autres anciens joueurs, il a maintenant son mot à dire sur Arteta.

“Je suis principalement préoccupé par le fait que beaucoup de gens veulent du changement”, a-t-il déclaré à Sport 1. “Vous ne pouvez pas claquer des doigts et produire de bons résultats. Les gens doivent être patients et soutenir l’équipe et le chef d’équipe.

« C’est la seule façon pour que tout puisse s’inverser. Chaque match est une opportunité ; c’est la bonne attitude. Il y a des choses à repenser. Mais il faut une grande cohésion pour traverser cette période difficile.

“Pour l’instant, il est certainement préférable de lui donner (Arteta) plus de temps au lieu de viser un changement rapide.”

