La star d’Emmerdale Anna Nightingale réagit à la mort d’Andrea alors qu’elle quitte le savon

Andrea a connu une fin tragique (Photo: ITV)

Le village d’Emmerdale a été secoué par une tragédie avec la nouvelle qu’Andrea Tate est morte après avoir été piégée dans le labyrinthe en feu.

Alors que les ondes de choc se propagent dans toute la communauté, personne ne sait que Meena Jutla (Paige Sandhu) est responsable de la mort d’Andrea, mais bientôt la police pose des questions.

L’actrice Anna Nightingale ne pourrait pas être plus ravie de son scénario de sortie après avoir choisi de quitter la série après deux ans et demi.

La star enceinte parle de son avenir pour accueillir son bébé et révèle comment elle et Paige ont gardé le moral.

Wow! Quelle sortie. La mort d’Andrea est-elle quelque chose que vous connaissez depuis un moment ?

J’ai passé un très bon moment à jouer à Andrea, mais après avoir joué avec elle pendant deux ans et demi, j’ai pensé que le moment était venu d’essayer quelque chose de nouveau. J’ai parlé aux producteurs et le scénario qu’ils ont créé pour ma sortie était au-delà de ce à quoi je m’attendais.

Qu’avez-vous ressenti lorsqu’on vous a dit à quel point votre sortie allait être importante ?

Une combinaison de terreur et d’excitation. Je voulais tout donner et sortir sur un high. Les conversations sur les cascades et l’histoire avec la production devenaient plus excitantes à chaque fois que je leur parlais. De toute évidence, ils savaient que j’attendais et voulaient avant tout que je sois en sécurité et à l’aise. La chose la plus importante pour moi était de trouver l’équilibre entre la sécurité de mon bébé et de moi, tout en faisant le meilleur travail possible.

Es-tu content que le secret soit enfin dévoilé?

Cela a été un tourbillon non-stop. C’est doux-amer de dire au revoir à jouer Andrea mais quel chemin à parcourir

Comment était-ce d’être au centre d’une semaine aussi énorme ?

C’était incroyable, beaucoup de pression mais je l’ai pris au jour le jour !

Comment avez-vous trouvé le tournage dans le labyrinthe de maïs ?

Andrea s’est battue pour survivre mais c’était en vain (Photo: ITV)

Nous avons donc entendu parler du labyrinthe des mois avant de le voir en personne. C’est devenu comme quelque chose d’un film d’horreur en soi. Les membres de l’équipe parlaient de descendre pour planifier les scènes, l’atmosphère et l’ampleur de celle-ci. Le département artistique a travaillé si dur pour concevoir et créer quelque chose de spécial, tout aussi impressionnant dans la vraie vie qu’à l’écran.

Et pouvez-vous nous parler des cascades de feu ? Cela avait l’air intense.

Je n’ai jamais travaillé avec le feu auparavant et il va sans dire que le niveau de sécurité et les services impliqués tout au long du processus étaient énormes. Sécurité incendie, effets spéciaux, équipe de cascadeurs, ambulanciers, ainsi que l’équipage en charge.

Comment avez-vous trouvé le travail de vos dernières scènes avec Paige ? Meena est un personnage effrayant.

Paige et moi avons parlé très tôt de nous assurer que nous nous occupions les uns des autres et de la façon dont nous resterions ensemble pour profiter de chaque jour et du processus. Paige m’a apporté des collations, en tant que femme enceinte, il n’y a pas beaucoup plus de soutien que ça!

Comment s’est passé votre dernier jour de tournage ?

Émotif! C’était ma dernière scène d’Andrea, ce qui n’arrive pas toujours avec le tournage. Les larmes et les émotions n’ont pas pris beaucoup d’action ce jour-là.

Qu’avez-vous le plus aimé dans le rôle d’Andrea ?

Andrea a toujours tenu bon. À tort ou à raison, elle a été forte dans ses convictions et s’est battue pour elle et sa fille, pour des raisons évidentes, je l’aime pour ça.

Quel a été votre scénario préféré ?

J’ai aimé tellement de scénarios différents pour différentes raisons. J’ai adoré le drame de ses querelles, mais les amitiés touchantes qu’elle s’est formées et elle a toujours été du genre à défendre ceux qu’elle aime.

Vous souvenez-vous de votre premier jour sur le plateau ?

Je ne peux pas en fait ! Je me souviens du matin et d’arriver au studio pour la première fois, me diriger vers la coiffure et le maquillage et entrer dans la loge.

Quel est votre moment le plus mémorable ?

Tant! Quand j’y pense, je vois l’un de ces flipbooks que vous avez quand vous êtes enfant avec tant de scènes différentes qui se déroulent. Beaucoup de premières – la première fois au village, dans The Woolpack, et toute la semaine de survie.

Travailler avec Claire, Kevin, etc. va-t-il vous manquer ?

Tout le monde va me manquer. Les acteurs mais aussi l’équipe. Tout le monde travaille si étroitement ensemble pendant de longs jours et semaines à la fois et c’est un endroit spécial dont il faut faire partie.

Quelle est la prochaine étape pour Anna ?

Ensuite, il y a du temps à la maison avec la famille, des repas faits maison, mon propre lit et, espérons-le, un peu de sommeil avant l’arrivée du nouveau voleur de sommeil !

