La star d’Emmerdale Charley Webb « démissionne après 19 ans au milieu d’une course »

Charley Webb a dépeint Debbie à travers divers séjours à Emmerdale (Photo: ITV)

Charley Webb a quitté Emmerdale après 19 ans, a-t-on affirmé.

L’actrice, qui incarne Debbie Dingle, a fait sa dernière apparition à ce jour dans le feuilleton d’ITV au début de l’année.

Debbie était revenue à la série dans le cadre d’une énorme tournure de Noël, qui l’a vue révélée être l’intérêt amoureux mystérieux d’Al Chapman.

Mais après avoir eu vent du fait qu’Al était fiancé à Priya Kotecha (Fiona Wade) en même temps qu’il la voyait, elle a demandé l’aide de Priya pour mettre en place le plan de vengeance ultime, avant de quitter le village une fois de plus.

La porte était restée ouverte pour que le personnage revienne à l’avenir, d’autant plus qu’elle avait eu une dispute colossale avec maman Charity, mais selon The Sun, l’actrice Charley a maintenant quitté la série.

« Charley ferme définitivement la porte à Emmerdale et n’y retournera pas », a déclaré une source à la publication.

«Après avoir donné naissance à son troisième enfant avec Matthew en 2019, elle est revenue brièvement avant de prendre à nouveau du temps.

Charley, 33 ans, a fait sa dernière apparition à ce jour en février de cette année (Photo: ITV)

« Les derniers mois lui ont donné le temps de réfléchir à l’avenir et celui-ci n’implique pas Emmerdale. »

‘Matthew étant pris dans la rangée sur le plateau a alimenté sa décision de s’éloigner.

« Charley est sur Emmerdale depuis 19 ans et son personnage Debbie a fait un tour de montagnes russes. C’est l’heure d’une nouvelle aventure pour Charley.

« Naturellement, la porte est ouverte pour son personnage, qui vit maintenant en Écosse, si elle change d’avis. Mais pour l’instant, elle regarde vers l’avenir.

Un porte-parole d’Emmerdale a déclaré à la publication qu’il n’y avait « aucun plan actuel » pour que Debbie revienne dans l’émission.

Les affirmations interviennent après que le mari de Charley, Matthew Wolfenden, qui incarne David Metcalfe, soit revenu sur le plateau à la suite d’une prétendue « rangée de course », qui aurait eu lieu pendant le tournage sur place de la semaine de survie du feuilleton.

Une enquête a été lancée à la suite de l’affrontement, et Matthew et sa co-vedette Isabel Hodgins ont été temporairement exclus de la série, avec un scénario de dernière minute voyant leurs personnages partir en vacances.

Aaron Antony, qui incarne Ellis Chapman, aurait quitté Emmerdale à la suite de l’incident.

Charley, quant à lui, a semblé montrer son soutien à Matthew plus tôt cette semaine sur les réseaux sociaux.

Plus : Savons



La femme de 33 ans a posté deux photos du prince William sur ses histoires Instagram. D’après l’image du haut, il semblait que le duc de Cambridge donnait le majeur, mais le second – pris sous un angle différent – ​​a révélé qu’il tenait en fait trois doigts.

La légende de l’image disait : « voir les deux côtés ».

Charley a ajouté un emoji de cœur à la photo, en écrivant: « Je vais juste laisser ça ici ».

Metro.co.uk a contacté Emmerdale pour commentaires.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();