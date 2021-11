La star d’Emmerdale dit que Jai pourrait rechercher une «voie plus sombre» de soutien

Sérieusement stressé (Photo: ITV)

Jai Sharma (Chris Bisson) fait face à un cauchemar après une semaine de survie à Emmerdale.

Parce que l’entreprise HOP a organisé une semaine de survie, les choses ne se présentent pas bien car l’effondrement du pont, l’enfer rapide de l’eau et le feu du labyrinthe se sont tous produits sous le nom de l’entreprise.

Avec la pression croissante, Jai essaie de demander de l’aide à Laurel (Charlotte Bellamy), mais malheureusement, comme l’explique Chris Bisson, cela ne fonctionne pas exactement :

«Il n’a pas vraiment de réseau de soutien pour le moment. Il a parlé un peu à Liam, ce qui est bien d’avoir une conversation avec un homme. Il a son père, sa sœur mais elle est à l’hôpital en ce moment donc il ne l’a pas, et il compte vraiment sur Laurel mais malheureusement, cela vient aussi avec des conseils moraux, ce qu’il ne veut pas toujours.

«Je pense qu’il serait réticent à demander de l’aide pour Al. Plus Jai a de problèmes, plus je travaille et m’amuse !’.

« Laurel est assez horrifiée que Jai soit sur le point de jeter Ben sous le bus », a poursuivi Chris en discutant du moment où Jai a dit à son partenaire qu’il avait piégé Ben.

https://www.youtube.com/watch?v=HiUhtdKgi_M

«Au début, elle le prend très mal, mais quand il lui explique comment tout cela va fonctionner et à quel point les accusations sont graves, elle commence à comprendre la gravité de la situation. Elle n’est pas d’accord avec cela, mais elle comprend que la vie de beaucoup de gens dépend de la poursuite de ses activités.

« Pour imaginer que Jai ne pensait pas qu’il n’y aurait pas eu de poursuites pénales car la santé et la sécurité sont farfelues, il aurait été au courant de certaines des implications – sinon de toutes. »

