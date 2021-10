La star d’Emmerdale révèle une confrontation alors que Priya découvre la vérité sur Meena

Priya a subi des brûlures lors de l’incendie du labyrinthe (Photos: ITV)

Meena Jutla (Paige Sandhu) est confrontée à un problème à Emmerdale suite à l’incendie du labyrinthe.

Priya (Fiona Wade) est actuellement à l’hôpital après avoir été gravement brûlée dans le labyrinthe et a commencé à se réveiller dans l’épisode de ce soir du feuilleton ITV.

Inquiète de tout ce dont Priya pouvait se souvenir, Meena s’est rendue à l’hôpital et a tenté de la tuer.

Cependant, la tentative de Meena de faire taire la pauvre Priya a été détruite lorsqu’une infirmière est entrée.

Meena a couvert ses traces, mais fait toujours face à l’inquiétude que Priya se souvienne peut-être que Meena avait quelque chose à voir avec le feu du labyrinthe.

Pour Fiona Wade, qui joue Priya, elle a déjà réfléchi à la façon dont son personnage réagira pour apprendre ou comprendre que Meena était responsable des différences visibles dans son corps.

« Si ou quand ce jour arrive, je pense que ça va être énorme », a-t-elle déclaré.

«D’une certaine manière, Meena fait partie de la famille de Priya, Manpreet étant marié à son père et ils ont vécu ensemble à un moment donné. Et je pense que même si Priya et Meena ne sont pas les meilleures amies, je pense que Priya se méfie assez de Meena.

«Je pense qu’elle la trouve un peu étrange – mais elle n’aurait jamais imaginé cela. Je pense que ce sera assez dévastateur.

