La star d’Emmerdale Samantha Giles est partie à l’agonie avec une sciatique .

Samantha a décrit sa douleur « horrible » dans un article sur les réseaux sociaux (Photo: ITV)

La star d’Emmerdale, Samantha Giles, a révélé qu’elle était à l’agonie à cause de sa sciatique.

L’actrice, qui joue Bernice Blackstock dans le feuilleton ITV, a déclaré qu’elle était incapable de se toucher les orteils en raison de la douleur “affreuse” dans laquelle elle se trouvait.

“Une sciatique à l’arrière de ma cuisse droite, c’est affreux !!”, a-t-elle écrit sur Twitter.

«Je ne peux même pas toucher mes orteils, c’est si douloureux. J’espère qu’après quelques étirements et du yoga, ça ira !!’

Samantha, 50 ans, a dit à ses abonnés qu’elle allait essayer un mouvement de yoga nommé pigeon pour tenter de soulager la douleur après qu’un fan l’ait suggéré.

Cependant, un autre fan a déclaré qu’ils ne pourraient pas occuper le poste parce qu’ils n’avaient pas de table.

Sciatique à l’arrière de ma cuisse droite c’est affreux !! Je ne peux même pas toucher mes orteils, c’est si douloureux. J’espère qu’après quelques étirements et du yoga ça ira !! – Samantha Giles (@sammeegiles) 8 août 2021

“Vous pouvez le faire par terre”, a ajouté Samantha. ‘C’est un mouvement de yoga appelé pigeon x’

La star du feuilleton est revenue à Emmerdale plus tôt cette année, et malgré le fait que Bernice ait apporté de nombreux drames avec elle, tout le monde pouvait parler de sa nouvelle activité.

Sam avait choisi de porter une perruque en raison des restrictions de Covid-19, mais le postiche a finalement reçu une réaction extrêmement négative de la part des téléspectateurs, amenant les patrons à le supprimer peu de temps après.

La perruque de Bernice a fait sensation sur les réseaux sociaux (Photo: ITV)

“La perruque a eu plus de publicité que tout en ce moment”, a déclaré Samantha au Mirror à l’époque.

« J’ai reçu le dernier message d’en haut, comme nous les appelons, pour dire : « Faites tout ce qu’il faut, enlevez simplement la perruque. »

« Donc, j’ai le droit de me faire sécher les cheveux deux fois par semaine.

“Ce sera l’une des deux personnes qui le fera, donc c’est toujours très sûr pour Covid.”

«Je dois encore me maquiller moi-même, mais au moins je me fais coiffer. Dieu merci.’

L’édition de mardi dernier (3 août) du feuilleton ITV était apparemment la première depuis son retour à voir Sam arborer ses cheveux naturels, et les téléspectateurs l’ont rapidement remarqué!

Plus : Royaume-Uni



‘La perruque de Bernice a quitté le village ?!’ s’est réjoui un spectateur heureux.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.



PLUS : 10 spoilers de savon cette semaine: Coronation Street Todd agressé, EastEnders Ruby éclaté, expulsion d’Emmerdale, Hollyoaks Summer shock



PLUS : Spoilers d’Emmerdale : Charity Dingle et Mackenzie Boyd se passionnent alors qu’ils déclarent leur amour dans une nouvelle vidéo ?

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus “

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();