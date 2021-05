Port Authority raconte une histoire d’amour entre Paul (Fionn Whitehead), un jeune homme récemment expulsé de chez lui sans nulle part où aller, et Wye (Leyna Bloom), une femme transgenre de couleur à la confiance frappante. Alors que Leyna Bloom et son personnage Wye s’identifient tous deux comme transgenres, Bloom prend soin de préciser que ce rôle ne représente pas et ne doit pas représenter une communauté entière. Voici ce qu’elle a dit à CinemaBlend: