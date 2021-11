La star des Beatles, Paul McCartney, réfléchit à la querelle avec John Lennon après la séparation du groupe: « Ça fait mal »

Paul McCartney a parlé de sa relation compliquée avec John Lennon après la rupture amère des Beatles.

Le groupe s’est séparé au printemps 1970. Bien qu’ils aient tranquillement accepté de se séparer l’automne précédent, les choses se sont détériorées après la publication de la nouvelle en avril.

« Quand nous avons rompu et que tout le monde s’agitait maintenant, John est devenu méchant », se souvient l’homme de 79 ans dans son nouveau livre, « The Lyrics: 1956 to the Present », cité par le magazine People jeudi.

« Je ne comprends pas vraiment pourquoi », a admis le chanteur. « Peut-être parce que nous avons grandi à Liverpool, où il était toujours bon d’avoir le premier coup de poing d’un combat. »

JOHN LENNON HONORÉ PAR PAUL MCCARTNEY, YOKO ONO LE 81E ANNIVERSAIRE

Dans une interview avec Rolling Stone à la suite de la séparation du groupe, John Lennon (à gauche) a ciblé Paul McCartney pour sa prétendue autorité en studio, ainsi que pour son manque de respect apparent envers sa femme Yoko Ono. (.)

Lennon a sorti son premier album studio solo, « John Lennon/Plastic Ono Band », en décembre 1970. Il contenait le morceau « God », dans lequel l’auteur-compositeur-interprète a déclaré : « Je ne crois pas aux Beatles / Je crois juste en moi. »

McCartney a déclaré qu’il n’était pas impressionné.

« John me tirait des missiles avec ses chansons, et une ou deux d’entre elles étaient assez cruelles », a-t-il expliqué. « Je ne sais pas ce qu’il espérait gagner, à part me frapper au visage. Tout ça m’a vraiment énervé. John disait des choses comme : ‘C’était de la foutaise. Les Beatles étaient de la merde.’ Aussi, « Je ne crois pas aux Beatles, je ne crois pas en Jésus, je ne crois pas en Dieu. » C’étaient des barbes assez blessantes à lancer et j’étais la personne à qui on les jetait, et ça faisait mal. »

« Donc, je dois lire tous ces trucs, et d’un côté, je me dis : ‘Oh putain, espèce d’idiot' », a poursuivi McCartney. « Mais d’un autre côté, je me dis : ‘Pourquoi tu dis ça ? Tu es fâché contre moi ou tu es jaloux ou quoi ?’ Et en repensant à 50 ans plus tard, je me demande encore ce qu’il a dû ressentir. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Au cours de leur querelle publique, John Lennon et Paul McCartney se sont tiré dessus en musique. (Photo de Don Paulsen/Michael Ochs Archives/.)

McCartney s’est demandé si les pertes subies par Lennon au début de sa vie avaient influencé sa réaction à la rupture du groupe.

« Il disait : ‘Mon père a quitté la maison quand j’avais trois ans, et ma mère a été écrasée et tuée par un policier en dehors de la maison, et mon oncle George est mort. Ouais, je suis amer' », a écrit McCartney. « John a toujours eu beaucoup de cette fanfaronnade, cependant. C’était son bouclier contre la vie. »

« Nous nous disputions à propos de quelque chose et il disait quelque chose de particulièrement caustique ; alors j’étais un peu blessé, et il baissait ses lunettes et me regardait et disait : « Ce n’est que moi, Paul. » C’était John. « Il n’y a que moi. Oh, d’accord, vous venez juste d’y aller et de fanfaronner et c’était quelqu’un d’autre, n’est-ce pas ? C’était son bouclier qui parlait.

En réponse, McCartney s’est également tourné vers la musique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les anciens membres du groupe se sont réconciliés avant que John Lennon ne soit abattu par un fan obsédé. (Photo de CBS Photo Archive/.)

« C’était l’équivalent dans les années 1970 de ce que nous pourrions appeler aujourd’hui une » piste de diss « », a déclaré McCartney. « Des chansons comme celle-ci, où vous interpellez quelqu’un sur son comportement, sont assez courantes maintenant, mais à l’époque, c’était un « genre » assez nouveau. «

Selon le média, McCartney a piqué Lennon sur « Too Many People », qui figurait dans son deuxième disque solo, « Ram » de 1971.

« [That] était-ce que je disais en gros: « Vous avez fait cette pause, alors bonne chance », a déclaré McCartney. « Mais c’était assez doux … C’était un peu bizarre et un peu méchant, et je disais en gros, ‘Soyons raisonnables. Nous avions beaucoup de choses pour nous dans les Beatles, et ce qui nous a divisés, ce sont les affaires, et c’est vraiment pathétique, alors essayons d’être pacifiques. Laissons peut-être une chance à la paix.' »

Lennon a riposté avec le plus nucléaire « How Do You Sleep » dans lequel la guitare slide était jouée par George Harrison.

PAUL MCCARTNEY : JOHN LENNON RESPONSABLE DE LA RUPTURE DES BEATLES

Paul McCartney (à droite) a détaillé son amitié avec John Lennon dans un nouveau livre. (.)

Le point de vente a noté que Lennon a chanté: « Le son que vous faites est muzak à mes oreilles / Vous devez avoir appris quelque chose au cours de toutes ces années. » Il a également visé la chanson la plus célèbre de McCartney : « La seule chose que tu as faite était hier/Et puisque tu es parti, tu es juste un autre jour. »

McCartney a admis qu’il était écrasé.

« J’ai dû travailler très dur pour ne pas le prendre trop au sérieux, mais au fond de ma tête je me disais : ‘Attends une minute, tout ce que j’ai fait c’est ‘Hier’ ? Je suppose que c’est un jeu de mots amusant, mais tout ce que j’ai jamais fait a fait c’était ‘Hier’, ‘Let It Be’, ‘The Long and Winding Road’, ‘Eleanor Rigby’, ‘Lady Madonna’….f— you, John' », a-t-il écrit.

Au lieu de riposter, McCartney a offert une branche d’olivier avec « Wild Life » de 1971. La chanson « Dear Friend » était une lettre ouverte à Lennon.

LES DERNIERS JOURS DE JOHN LENNON ONT ÉTÉ BÉNIS COMME IL S’EST PROSPÉRÉ DE LA MUSIQUE, LE LIVRE DIT: » VOUS POUVEZ RESSENTIR CETTE ÉMOTION POSITIVE «

Une femme pose une photo alors qu’elle rejoint les fans de l’ancien Beatle John Lennon qui se sont réunis à la mosaïque Imagine dans la section Strawberry Fields de Central Park à New York pour marquer le 35e anniversaire de sa mort, à New York le 8 décembre 2015. (REUTERS/Lucas Jackson)

« Je me sentais juste triste à propos de la rupture de notre amitié, et cette chanson est sortie en quelque sorte. ‘Cher ami, quelle heure est-il ?/Est-ce vraiment la limite ?’ Sommes-nous en train de nous séparer ? il a écrit.

Heureusement, les deux stars ont fait la paix avant que Lennon ne soit assassiné le 8 décembre 1980, à l’âge de 40 ans. McCartney a décrit comment les deux se sont lentement reconnectés et finalement liés par la paternité.

« J’étais très heureux de la façon dont nous nous entendions ces dernières années, d’avoir passé de très bons moments avec lui avant qu’il ne soit assassiné », a déclaré McCartney. « Sans aucun doute, cela aurait été la pire chose au monde pour moi, s’il avait été tué, alors que nous avions encore une mauvaise relation. J’aurais pensé: ‘Oh, j’aurais dû, j’aurais dû, je J’aurais dû…’ Cela aurait été un grand voyage de culpabilité pour moi. Mais heureusement, notre dernière rencontre était très amicale. Nous avons parlé de la façon de faire du pain. «

McCartney a rendu hommage à son ami avec la chanson « Here Today ». Dans le livre, il a admis que c’était une expérience émotionnelle de revivre leurs souvenirs ensemble alors qu’il écrivait la piste.

PAUL MCCARTNEY SE RAPPELLE AVOIR VOIR JOHN LENNON POUR LA PREMIÈRE FOIS AVANT BEATLES FAME

Sir Paul McCartney a défilé contre la violence armée à Manhattan lors du rassemblement March for Our Lives le 24 mars 2018 à New York. John Lennon entrait dans son luxueux appartement de Manhattan lorsqu’il a été abattu à bout portant avec un revolver de calibre .38. (Photo de Spencer Platt/.)

« J’étais juste assis là dans cette pièce nue, pensant à John et réalisant que je l’avais perdu », a-t-il écrit. « Et c’était une perte puissante, donc avoir une conversation avec lui dans une chanson était une forme de réconfort. D’une manière ou d’une autre, j’étais à nouveau avec lui. »