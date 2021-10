La star des bourreaux de travail Adam DeVine épouse l’actrice Chloe Bridges

Des bourreaux de travail à la marche dans l’allée!

Ils comédien Adam DeVine a un nouveau titre officiel : Mari. L’acteur de Pitch Perfect s’est marié avec son partenaire de longue date, Ponts Chloé, qui survient deux ans après l’annonce de leurs fiançailles en octobre 2019. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2015 après s’être rencontrés sur le tournage de The Final Girls.

L’ancienne co-star d’Adam Workaholics Erik griffon a confirmé la nouvelle du mariage sur Instagram, en écrivant le dimanche 10 octobre : « Dem Boyz ! Devine n’est plus sur le marché ! Un mariage si génial ! »

Erik a également publié une photo franche qui a capturé Adam affichant un large sourire avec ses collègues de Comedy Central, y compris Blake Anderson et Anders Holm. Dans l’instantané, le marié avait l’air aussi lisse que jamais portant une chemise noire, un pantalon et des baskets assortis. Blake et Anders arboraient un style similaire, tandis qu’Erik a opté pour un costume gris.

On ne sait pas si l’image a été prise avant les noces du couple ou le jour J.

Selon Page Six, la cérémonie de mariage d’Adam et Chloé a eu lieu à Cabo San Lucas, au Mexique.