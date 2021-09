La star des Broncos de Denver arrêtée pour défaut de comparaître

La star des Denver Broncos, Bradley Chubb, a été arrêtée mardi sur mandat de non-comparution, selon Mike Klis de 9News. Le mandat découle d’infractions au code de la route, et cela survient quelques jours seulement avant que les Broncos affrontent les Giants de New York pour le coup d’envoi de la saison 2021.

Chubb a été inculpé pour un délit de conduite sous contrainte plus tôt cet été et également pour l’expiration de son permis d’usine pendant plus de 60 jours, comme l’a mentionné CBS Sports. Le passeur des Broncos devait comparaître devant le tribunal le 6 août, mais ne s’est jamais présenté. Chubb a été sélectionné au cinquième rang par les Broncos lors du repêchage de la NFL en 2018.

“M. Chubb a été contacté tard ce matin pour une infraction mineure à la circulation par des députés de notre bureau”, a déclaré le sergent. Jeff Miller du comté de Douglas Sherrif a déclaré dans une déclaration à 9News. “Après avoir contacté M. Chubb, il a été découvert qu’il avait un mandat hors du comté d’Arapahoe pour FTA (défaut de comparaître) pour des infractions au code de la route et qu’il avait été arrêté et transporté au centre de détention du comté de Douglas et qu’il était actuellement en train de publier un petit lien.”

Les Broncos ont également publié une déclaration sur la situation. “Nous sommes au courant de l’affaire, qui a été libérée à cause d’un problème de trafic non résolu qui a maintenant été résolu.” Chubb a eu un impact immédiat en 2018 pour les Broncos, enregistrant 60 plaqués, 21 coups sûrs du quart et 12 sacs. Il a raté la majeure partie de la saison 2019 en raison d’une déchirure du LCA, mais il est revenu en force en 2020, enregistrant 42 plaqués, 19 coups sûrs et 7,5 sacs, ce qui l’a amené à être sélectionné pour le Pro Bowl.

“Quand un passeur entre dans la NFL, j’ai l’impression que vous pouvez vous accrocher à ajouter tout un tas de mouvements à votre arsenal”, a déclaré Chubb dans une interview avec Draft Wire en octobre 2020. “Vous voyez d’autres gars utiliser certains mouvements qui ne sont peut-être pas dans votre timonerie et vous commencez à penser à ajouter ces mouvements à votre jeu. Une chose que j’ai apprise, c’est bien de s’en tenir à ce que vous savez. N’oubliez jamais ce qui vous a amené ici en premier lieu. perdez cela de vue parfois. Vous n’êtes pas censé perfectionner chaque mouvement de précipitation. Ce n’est tout simplement pas réaliste. “