La star des Cowboys de Dallas arrêtée pour délit de CFA

La sécurité des Cowboys de Dallas, Damontae Kazee, a été arrêtée mardi pour suspicion de conduite en état d’ébriété dans une banlieue de Dallas, selon ESPN. La police a déclaré que Kazee avait été condamné pour un délit de classe B et avait été libéré plus tard dans la journée après avoir déposé une caution de 2 500 $. Kazee a été arrêté dans une banlieue à côté du siège des Cowboys à Frisco.

Cela survient quelques jours après que les Cowboys ont remporté leur cinquième match consécutif de la saison pour améliorer leur fiche à 5-1. Les Cowboys n’ont pas de match ce week-end et reviendront à l’action le 31 octobre lorsqu’ils affronteront les Vikings du Minnesota. L’entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy, a déclaré qu’il avait eu une conversation au sujet de ses joueurs prenant des décisions intelligentes tout en ayant une semaine de congé.

« J’ai parlé des distractions et de ce que nous ne voulons pas », a déclaré McCarthy. « Nous avons une saison exceptionnelle – 5-1, où nous sommes – assurez-vous que tout le monde prend soin de lui et passe autant de temps que possible avec sa famille et ses amis. Ils le méritent. Ils méritent cette pause, la durée de celle-ci . J’ai beaucoup de confiance et beaucoup de confiance en ces gars-là. »

Kazee, 28 ans, en est à sa première saison avec les Cowboys. Il a été sélectionné au cinquième tour du repêchage de la NFL 2017 par les Falcons d’Atlanta et a joué dans tous les matchs, à l’exception de 12 matchs l’année dernière en raison d’une déchirure du tendon d’Achille. Il a connu une saison exceptionnelle en 2018, enregistrant 60 plaqués, 10 passes défendues et sept interceptions qui ont mené la NFL. Une fois son contrat avec les Falcons terminé, Kazee a signé avec les Cowboys pour retrouver le coordinateur défensif Dan Quinn, qui était l’entraîneur-chef des Falcons avant d’être congédié l’an dernier.

« La façon dont Dan Quinn entraîne, c’est un entraîneur de joueurs », a déclaré Kazee à propos de Quinn avant le début de la saison 2021, selon Blogging the Boys. « S’il doit vous faire sortir pour parler, il vous mettra au micro comme il l’a fait avec moi pendant mes trois années. J’étais l’un de ceux qui ne parlaient pas à tout l’entraînement et j’ai dû monter et regarder avec lui. C’est le genre d’entraîneur qu’il est. »