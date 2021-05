La star des débris Riann Steele parle de la “ connexion soul ” de Finola et Bryan entre les réalités et le destin de George

Finola a dû faire beaucoup de sauts de foi en “I Am Icarus”, car l’univers était à court de réinitialisations avant que tout ne s’effondre. Elle et Kathleen ont eu besoin de quelques essais pour comprendre les choses et entrer en contact avec Bryan et Shelby dans leur réalité, et cela ne serait pas arrivé si Finola n’avait pas décidé de faire confiance à son instinct à propos de Kathleen, de la situation des débris, et l’homme mystérieux qui a affirmé qu’il connaissait une version d’elle, plutôt que de suivre le protocole. Le destin de l’univers est descendu à quatre personnes, qui se sont écrites des messages à travers les fenêtres sur d’autres réalités.