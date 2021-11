La star des Falcons d’Atlanta s’éloigne de la NFL pour se concentrer sur la santé mentale

Un joueur des Falcons d’Atlanta fait une pause dans le football pour se concentrer sur sa santé mentale. Dimanche, le receveur des Falcons Calvin Ridley a publié une déclaration disant qu’il devait s’éloigner de la NFL pour « m’aider à être la meilleure version de moi ». L’annonce est intervenue lors du match des Falcons contre les Panthers de la Caroline.

« Ces dernières semaines ont été très difficiles et même si j’aimerais être sur le terrain en compétition avec mes coéquipiers, je dois m’éloigner du football en ce moment et me concentrer sur mon bien-être mental », a déclaré Ridley. « Cela m’aidera à être la meilleure version de moi-même maintenant et à l’avenir. Je tiens à remercier mes coéquipiers, toute l’organisation des Falcons d’Atlanta, nos grands fans, mes amis et ma famille pour tout leur soutien pendant cette période. »

L’entraîneur-chef des Falcons, Arthur Smith, a parlé de Ridley après la défaite de 19-13 de l’équipe contre les Panthers. « Calvin a affaire à quelque chose de personnel », a déclaré Smith, selon ESPN. « Et ça va rester personnel de mon côté. La déclaration de Calvin parle pour lui, et donc quand nous sommes arrivés ici aujourd’hui, nous avons parlé et l’avons mis inactif. »

Ridley, 26 ans, a été sélectionné par les Falcons au premier tour du repêchage de la NFL 2018. Il a fait partie de l’équipe des recrues de Pro Football Writers of America (PFWA) après avoir capté 64 passes pour 821 verges et 10 touchés. Ridley a été nommé dans la deuxième équipe d’étoiles l’an dernier après avoir capté un sommet en carrière de 90 passes pour 1 374 verges et neuf touchés. Cette saison, Ridley a disputé cinq matchs et capté 31 passes pour 281 verges et deux touchés.

« Je veux dire, dans le monde d’aujourd’hui, moi personnellement, cela ne devrait pas avoir d’importance, vous devriez vous occuper de vos affaires », a déclaré Ridley aux journalistes le 21 octobre en parlant de ses problèmes personnels. « Mais dans le monde d’aujourd’hui, oui, je le fais. Pour moi, si je dis que c’est personnel, cela signifie que c’est personnel. » Les coéquipiers de Ridley ne lui souhaitent que le meilleur pour qu’il soit en bonne santé.

« C’est toujours difficile d’être là-bas quand l’un de vos frères souffre ou qu’il traverse des épreuves », a déclaré le receveur large Tajae Sharpe, qui a pris la place de Ridley dans la formation de départ, selon .. « Nous le ressentons tous aussi, donc c’est dur pour nous, mais nous savons tous que dans ce domaine, c’est le prochain homme, nous devons donc être préparés et prêts à intensifier. Nous allons continuer à prier pour lui et espérer le meilleur et faire de notre mieux jusqu’à ce qu’il revienne avec nous. »