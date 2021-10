La star des Quatre Fantastiques Ioan Gruffudd est accusée d’avoir eu une liaison par son ex-femme Alice Evans. Gruffudd a demandé le divorce d’Evans en mars de cette année, et selon E! News, il est déjà passé à sa prochaine relation. L’acteur a posté une nouvelle photo sur son Instagram avec un message touchant à son nouvel amour probable, l’actrice australienne Bianca Wallace.

« Merci de m’avoir fait sourire à nouveau @iambiancawallace », a-t-il écrit sous une photo des deux assis l’un à côté de l’autre sur le plateau de la série télévisée Harrow. Wallace a montré qu’elle avait des sentiments similaires, en publiant la même photo sur sa page.

Evans s’est rendu peu de temps après sur les réseaux sociaux, exprimant sa confusion. L’alun de Vampire Diaries a partagé une photo qu’elle dit avoir prise de Gruffudd, mais a révélé qu’il avait raconté une autre histoire à leur fille. « Je n’ai pas de mots. Mon mari a envoyé ça à Elsie, notre 8 ans la semaine dernière et lui a demandé si elle pensait qu’il était un bon photographe. Je suis perdue. Totalement perdue et triste et confuse… », a-t-elle écrit.

Elle a donné suite au message, faisant monter la pression en l’accusant d’avoir une liaison au cours des trois dernières années de leur relation. « Donc, il s’avère que mon mari, après deux ans à me dire que je suis une mauvaise personne et que je ne suis pas excitante et qu’il ne veut plus coucher avec moi et qu’il veut juste être sur un plateau à l’étranger… Est en couple depuis TROIS ans dans notre dos. Bonne chance, Bianca », a-t-elle dit, ajoutant : « Bianca Wallace semble être la personne avec qui il est en couple depuis trois ans tout en me rejetant la responsabilité de nos difficultés. Je Je viens de découvrir ça ce soir. J’ai envie de me suicider. (Je ne le ferai pas) «

Bianca Wallace semble être la personne avec qui il est en couple depuis trois ans tout en me rejetant la responsabilité de nos difficultés. Je viens de découvrir ça ce soir. J’ai envie de me suicider. (je ne le ferai pas) – Alice Evans (@AliceEvansGruff) 27 octobre 2021

Quelqu’un qui prétend avoir travaillé sur le plateau de Harrow en tant que membre d’équipage est venu à la défense de Wallace. « Je connais personnellement Bianca depuis des années et elles ne se connaissent même pas depuis trois ans et encore moins ont une liaison !! » ils ont dit en réponse aux tweets d’Evans. « J’ai la permission des deux de commenter. Ils ont commencé à parler sur le plateau d’acteur, rien de personnel, il m’a aussi parlé de mon écriture, je suppose que par vous j’avais aussi une liaison avec lui. Je n’appelle pas parler de carrière un affaire! »

Evans a annoncé leur séparation en janvier, disant à ses abonnés que son mari « avait annoncé qu’il allait quitter sa famille à partir de la semaine prochaine ». L’actrice, qui partage deux enfants avec Gruffudd, a déclaré « moi et nos jeunes filles filles [sic] sont très confus et tristes. On ne nous a pas donné de raison, sauf qu’il « ne m’aime plus ».

Quelques heures après qu’Evans ait publiquement accusé son mari d’infidélité, elle est revenue en disant: « Toujours rien. Nous avons été ensemble pendant 20 ans. Nous avons parlé tous les jours, au moins trois ou quatre fois. » Le couple s’est rencontré sur le tournage du film de 2000 102 Dalmatiens. « C’était mon meilleur ami, mon âme jumelle. Je ne sais pas comment passer à autre chose. Je le ferai, mais pour le moment, je n’en ai aucune idée », a-t-elle déclaré.

Un représentant de Gruffudd a déclaré au point de vente dans un communiqué « Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une période incroyablement difficile pour notre famille et nous restons attachés à nos enfants. »