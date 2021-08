La star des fléchettes Kyle Anderson décède à l’âge de 33 ans alors que Barry Hearn et Michael Van Gerwen rendent hommage à l’Australien

in

Des hommages ont été rendus au joueur de fléchettes australien Kyle Anderson après l’annonce de sa mort à l’âge de 33 ans.

Il est devenu professionnel en 2014 et a remporté son premier titre de classement lors d’un championnat des joueurs en août 2017.

Anderson est rentré chez lui à Perth l’année dernière au début de la pandémie de coronavirus et a renoncé à sa carte de tournée PDC plus tôt cette année.

Le président du PDC, Barry Hearn, a déclaré: «Nous envoyons nos condoléances et nos meilleurs vœux à la famille et aux amis de Kyle en ces moments terriblement tristes, en particulier sa femme et ses enfants.

« Les réalisations de Kyle au cours de sa courte carrière ont été exceptionnelles, notamment sa victoire au Auckland Darts Masters et une récompense appropriée pour les sacrifices qu’il a faits pour réaliser son rêve.

“C’était un joueur populaire sur le circuit et son talent et son dévouement ont fait de lui une source d’inspiration pour les autres joueurs du monde entier.”

L’Association des joueurs de fléchettes professionnels a tweeté: “Tellement triste de se réveiller aujourd’hui avec la nouvelle du décès de Kyle Anderson, nos sincères condoléances à toute sa famille et ses amis. Il nous manquera beaucoup. »

Un homme charmant et toujours amusant d’être avec, vraiment désolé d’entendre parler de Kyle. Nous avons eu beaucoup de bons matchs et un joueur fantastique. Un crédit aux fléchettes australiennes et mondiales. RIP camarade. pic.twitter.com/1tpS9U5HZY – Michael Van Gerwen (@MvG180) 24 août 2021

Michael Van Gerwen a écrit : « Un homme charmant et toujours amusant d’être avec, vraiment désolé d’entendre parler de Kyle. Nous avons eu beaucoup de bons matchs et un joueur fantastique. Un crédit aux fléchettes australiennes et mondiales. RIP mon pote.

La légende des fléchettes Bobby George a déclaré: “RIP Kyle Anderson. Nouvelles dévastatrices. Les condoléances vont à la famille et aux amis. Un autre jour triste pour le #dartsworld.