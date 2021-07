Actualités Bitcoin

La star des Giants de New York, Saquon Barkley, fait la « chose intelligente » et veut être payée exclusivement en Bitcoin

Le porteur de ballon des Giants de New York, Saquon Barkley, a annoncé qu’à partir de maintenant, il n’accepterait Bitcoin que pour tous ses avenants qui pourraient s’élever à plus de 10 millions de dollars.

“Je prends mon argent de marketing en bitcoin”, a déclaré Barkley au Best Business Show où il a fait l’annonce pour la première fois.

“Maintenant que je vois [issues] avec l’inflation et en apprendre tellement sur Bitcoin … Je pense que ce serait la chose intelligente à faire, la bonne chose à faire, de commencer à prendre mon investissement via Bitcoin.

Il a également partagé que lorsque l’on veut «créer de la richesse générationnelle» comme les KD, les Lebron et [Tom] Bradys du monde, c’est dur à faire avec le sport qu’il pratique avec toutes les blessures.

“Lorsque vous vous absentez du football pendant une année entière, vous réalisez que ce jeu pourrait vous être retiré”, a-t-il déclaré, investissant ainsi dans la principale crypto-monnaie.

Barkley n’est pas le premier athlète à emprunter la voie Bitcoin ; La crypto-mania s’est répandue dans le monde du sport. En décembre, le joueur de la NFL Russell Okung a commencé à recevoir la moitié de son salaire en BTC, sept mois après avoir demandé la même chose pour la première fois.

Le joueur des Chiefs de Kansas City, Sean Culkin, a annoncé cette année qu’il prendrait l’intégralité de son salaire de base pour 2021 en BTC. Le quart-arrière du football américain Trevor Lawrence a signé un accord avec l’échange de crypto FTX en avril et a reçu son premier paiement exclusivement en crypto.

Les Sacramento Kings ont également annoncé qu’ils prévoyaient d’offrir une option de paiement Bitcoin à tous ses joueurs et à son personnel tandis que l’équipe de baseball professionnelle américaine Oakland A’s adoptait la crypto comme paiement à la demande des fans.

AnTy

