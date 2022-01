La star des Lakers LeBron James bat un record de 47 ans

Les Lakers de Los Angeles ont battu les Hawks d’Atlanta 134-118 vendredi soir.

C’était la première fois que l’équipe gagnait quatre matchs consécutifs cette année.

LeBron James a terminé avec 32 points au total, marquant finalement 23 points en seconde période lorsque LA en avait le plus besoin.

De plus, il a également battu un record qui tient depuis 47 ans :

Depuis 1975, aucun autre joueur de plus de 34 ans n’a jamais joué un match 30/5/5/3/3. LeBron avait 32/8/9/4/3 ce soir. Il a 37 ans. pic.twitter.com/UVZrRTL9Oj – StatMuse (@statmuse) 8 janvier 2022

Après le match, James était clairement ravi des progrès de son équipe au cours de la semaine dernière et du changement.

«Nous récupérons nos gars», a-t-il déclaré.

« C’est littéralement aussi simple. Nous commençons à voir ce que nous avons parce que les gars sont dans l’alignement. Bientôt, nous obtenons également (Kendrick) Nunn, et peu de temps après, AD revient. Quand vous construisez une équipe avec de la profondeur et de la chimie sur le terrain, et quand trop de gars sont absents, il est trop tôt pour le jauger. »

Cela a été une année tumultueuse pour les Lakers, pleine de blessures et d’incohérences. La seule personne qui s’est toujours avérée fiable pour eux a été leur meilleur joueur : James.

Les 28,7 points par match de James sont ses plus hauts depuis 2009. Bien que d’autres équipes aient des gars avec des CV plus éclatants, il est difficile de voir comment James ne fait pas partie des favoris pour être un MVP cette année.

Les Lakers prennent de l’ampleur. S’ils parviennent à conclure l’accord sur le commerce à succès auquel ils ont été liés ces dernières semaines, ils pourraient en fait avoir une chance de choquer le monde et de remporter un titre en 2022.

