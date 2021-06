La star des Las Vegas Raiders, Carl Nassib, devient le premier joueur actif de la NFL à se déclarer gay et fait un don de 72 000 £ à une œuvre caritative

in

Les aventuriers de Las Vegas La star Carl Nassib est devenue le premier joueur actif de la NFL à se déclarer gay.

Le joueur de 28 ans a annoncé la nouvelle dans une vidéo sur son compte Instagram et il a été rapidement félicité par d’autres stars du gril, d’autres athlètes et des membres de la communauté LGBTQ+.

Nassib commence son parcours d’athlète ouvertement gay et est déjà soutenu par de nombreux fans, joueurs et célébrités

“Je veux juste prendre un moment pour dire que je suis gay”, a déclaré Nassib dans la vidéo tournée à son domicile en Pennsylvanie.

« J’avais l’intention de faire ça depuis un moment, mais je me sens enfin assez à l’aise pour me débarrasser de ça.

Il a ajouté qu’il était une “personne assez privée” mais qu’il faisait l’annonce parce qu’il pensait que “la représentation et la visibilité sont si importantes”.

Les Raiders ont tweeté des parties du message de Nassib, avec une légende mettant en vedette un cœur d’amour et les mots «Fier of you, Carl».

La NFL a répondu à la publication en partageant la vidéo avec la légende : “La famille NFL est fière de toi, Carl.”

Nassib, qui a déjà été dans les livres des Cleveland Browns et des Tampa Bay Buccaneers avant de rejoindre les Raiders en 2020, a déclaré dans sa vidéo : « J’espère en fait qu’un jour des vidéos comme celle-ci et tout le processus de sortie ne sont tout simplement pas nécessaires.

“Mais jusque-là, je vais faire de mon mieux pour cultiver une culture qui accepte, qui est compatissante et je vais commencer par faire un don de 100 000 dollars (72 000 £) au Trevor Project.”

The Trevor Project est un organisme de bienfaisance axé sur la prévention du suicide dans la communauté LGBT aux États-Unis.

Nassib poursuit Pat Mahomes en novembre dernier

L’annonce de Nassib fait suite à la sortie de l’ailier défensif Michael Sam comme homosexuel avant le repêchage de la NFL en 2014. Sam a ensuite été repêché par les Rams de St Louis au septième tour, mais a été retiré de leur alignement avant le début de la saison.

Il a également passé du temps avec les Cowboys de Dallas mais n’est pas apparu dans un match de la NFL. Il a ensuite joué pour les Alouettes de Montréal dans la Ligue canadienne de football.

L’ancien international de LA Galaxy, de Leeds et des États-Unis, Robbie Rogers, a été le premier homme ouvertement homosexuel à jouer dans l’une des cinq grandes ligues sportives américaines lorsqu’il est sorti en février 2013. Le centre de la NBA Jason Collins est sorti plus tard cette année-là et a eu une courte période avec le Brooklyn Nets en 2014.

