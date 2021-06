La star des Nuggets Nikola Jokic : “Je me sens très frustré”

in

pépites de Denver Il est resté ce matin au bord de son élimination des éliminatoires de la NBA 2021 après avoir chuté lors du troisième match des éliminatoires des demi-finales de la Conférence Ouest contre les Phoenix Suns par 116-102 (laissant le presque final 3-0 au total de la série ), et gaspiller une performance pour la mémoire de sa star Nikola Jokic.

Le centre serbe est devenu le troisième joueur de l’histoire de la NBA, après Kareem Abdul-Jabbar et Wilt Chamberlain, à réaliser une performance en séries éliminatoires de 30-20-10 (32 points, 20 rebonds et 10 passes décisives pour ‘The Joker’). Malgré cela, Jokic lui-même était très mécontent de lui après le match :

“Je suis frustré de moi-même. Je n’ai pas joué au sommet de mon basket, surtout quand il s’agit de tirer. J’ai raté trop de tirs. Ce serait beaucoup plus facile pour l’équipe si je parvenais à les marquer. De Bien sûr, les Suns me rendent la tâche très difficile », a déclaré Nikola Jokic.

La star des Nuggets a terminé le match 13 sur 29 en tirs depuis le terrain (44,8% TC), 1 sur 6 en triple (16,7% T3) et 5 sur 9 en lancers francs (55,6% TL), et a considéré son jeu comme ” plus horrible qu’historique.”

Nikola Jokic s’en va pour le 3e 30+ points, 20+ rebonds, 10+ passes triple-double dans l’histoire des #NBAPlayoffs. – 32 points

20 CER

10 AST pic.twitter.com/q8MnTd057M – NBA (@NBA) 12 juin 2021

Le MVP, contre l’histoire

Il n’y a jamais eu de chute 3-0 dans l’histoire des éliminatoires de la NBA. Ils n’ont réussi qu’à trois reprises à égaliser et à forcer le septième match (Knicks en 1951, Blazers en 2003, et les Nuggets eux-mêmes en 1994). Il y a une première fois pour tout, et Denver compte dans ses rangs le MVP de la saison récemment nommé.

Avec le match nul contre les Clippers de Los Angeles dans la bulle d’Orlando en mémoire (où ces Nuggets ont réussi à se rallier 3-1), la franchise dirigée par Michael Malone espère à nouveau entrer dans l’histoire.