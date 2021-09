La star des poids lourds amateur Antonio Mireles a signé un contrat professionnel avec Top Rank

LAS VEGAS (22 septembre 2021) – Antonio “El Gigante” Mireles est sur le point de faire un pas de géant dans sa carrière de boxeur. Le poids lourd de 6 pieds 9 pouces et 265 livres de Des Moines, Iowa, a signé un contrat promotionnel de plusieurs années avec Top Rank et fera ses débuts professionnels dans un combat de quatre rounds en direct sur ESPN + le vendredi 15 octobre sur la Navarrete vs. González se tiendra à la Pechanga Arena de San Diego.

Mireles entre dans les rangs rémunérés avec une équipe d’étoiles dans son coin. Il s’entraîne avec Robert Garcia à Riverside, en Californie, et est dirigé par David McWater, le Manager de l’année 2020.

“Antonio est un grand jeune homme avec une personnalité à la hauteur, et il a tous les atouts d’une superstar des poids lourds”, a déclaré le légendaire promoteur de Top Rank, Bob Arum. “Avec Robert Garcia le guidant dans les cordes, je n’ai aucun doute qu’il deviendra un combattant redoutable.”

Mireles a déclaré : « Je tiens à remercier Top Rank pour cette formidable opportunité. Je regarde Top Rank depuis que j’ai commencé à prendre ce sport au sérieux, et c’est un honneur de devenir un professionnel sous leur bannière. Je suis un boxeur polyvalent, mais je n’ai pas peur d’entrer dans les tranchées et d’avoir un combat au corps à corps. Mes entraîneurs essaient de m’en empêcher, mais je suis agressif de nature. Je pense que mon style est plus adapté au jeu professionnel, et je compte les jours jusqu’à ce que je monte sur ce ring. »

Mireles, qui a commencé la boxe à l’âge de 12 ans, a eu une brève mais réussie carrière amateur. Il avait une fiche de 28-4 avec 10 KO, remportant les essais olympiques des États-Unis en 2020 et un titre national des Golden Gloves 2019. Malgré sa victoire aux essais, Mireles a été sélectionné comme remplaçant pour les qualifications olympiques de boxe. vues sur le jeu professionnel.

“Plus j’y pensais, plus je me rendais compte que je n’avais plus envie de combattre en amateur”, a déclaré Mireles. “Je voulais passer à l’étape suivante et continuer à grandir en tant que combattant.”