La star des Ravens, le QB Jackson, se fait une entorse à la cheville lors d’une défaite contre les Browns

La cheville droite de Lamar Jackson est encore moins solide, tout comme l’emprise de Baltimore sur l’AFC North regroupé.

Le quart-arrière superstar des Ravens a subi une entorse au premier quart et n’est pas revenu dimanche alors que les Ravens, premiers, ont perdu 24-22 contre les Cleveland Browns, qui ont maintenu leurs espoirs en séries éliminatoires avec une victoire par rebond.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

L’entraîneur John Harbaugh a déclaré que Jackson subirait d’autres tests lundi. Les Ravens (8-5) accueilleront les Packers de Green Bay dimanche prochain. Jackson a quitté le stade avec son pied dans une botte de protection.

« Nous verrons comment il réagit », a déclaré Harbaugh, peu disposé à spéculer sur la gravité de la blessure ou sur la durée pendant laquelle Jackson pourrait être mis à l’écart.

La blessure de Jackson n’est que la dernière en date pour les Ravens, qui sont aux prises avec des problèmes médicaux depuis l’été lorsque les demi offensifs JK Dobbins et Gus Edwards sont tombés. Le triple demi de coin du Pro Bowl Marcus Peters a été perdu quelques jours avant le premier match, et la semaine dernière, le demi de coin vedette Marlon Humphrey a subi une blessure au pectoral mettant fin à la saison.

Baltimore a 17 joueurs dans la réserve des blessés, mais aucun n’est aussi important que Jackson, qui s’est roulé la cheville droite la semaine dernière à Pittsburgh lorsqu’il a marché sur un marqueur de yard.

Le MVP de la NFL 2019, qui a été sujet aux erreurs et n’a pas joué à la hauteur de ses normes au cours des dernières semaines, a pris un bon départ – il a complété ses quatre premières passes – avant de se blesser lorsque le secondeur recrue des Browns Jeremiah Owusu-Koramoah a frappé lui bas tout en lançant une passe.

Jackson est parti par ses propres moyens avant d’être examiné dans la tente médicale de touche. Quand il a émergé, Jackson n’a pas pu mettre de poids sur sa jambe tout en s’asseyant sur le siège avant d’un chariot pour le court trajet en voiture jusqu’au vestiaire.

« Lamar, c’est notre frère », a déclaré l’ailier rapproché Mark Andrews, qui a réussi 11 attrapés pour 115 verges. « Dès que nous sommes revenus au groupe, Sammy (Watkins) a dit: » Allons jouer pour Lamar. » C’est notre gars. »

Il a été remplacé par le remplaçant Tyler Huntley, qui a commencé lorsque Jackson était malade le mois dernier et a mené une victoire de retour contre Chicago.

Huntley a failli recommencer, ralliant les Ravens en menant deux touchés au quatrième quart.

La passe de 8 verges de Huntley à Andrews a ramené Baltimore à 24-22 avec 1:17 à jouer, et lorsque les Ravens ont récupéré le coup de pied en jeu qui a suivi, ils ont été un long but sur le terrain de Justin Tucker d’une éventuelle victoire époustouflante.

Mais Huntley a été limogé au deuxième essai par Jadeveon Clowney et le demi de coin des Browns Denzel Ward a taclé le receveur des Ravens Rashod Bateman à court de bâtons au quatrième essai, mettant ainsi fin au retour de Baltimore.

Huntley a terminé 27 sur 38 pour 270 verges – 225 en seconde mi-temps – et a montré qu’il avait quelques mouvements en se bousculant pour échapper aux éventuels saccages et en courant sur 45 verges.

« Il est un peu plus rapide », a déclaré Clowney lorsqu’on lui a demandé de comparer Huntley à Jackson. « Il est entré et a fait rater toute la défense, nous a tous balancés. Nous avons dit sur la touche » Je pense que nous avons besoin de Lamar ici. » Je pensais qu’il était aussi rapide et aussi bon que le premier quart-arrière. »

Si Jackson est absent pour un moment, les Ravens ont confiance en Huntley, signé l’année dernière en tant qu’agent libre non repêché de l’Utah.

« Tyler a montré beaucoup de courage », a déclaré Harbaugh. « C’était comme si toute l’équipe l’avait fait. C’est ce que nous sommes et c’est pourquoi nous avons encore une chance de remporter le championnat – l’AFC North et, espérons-le, de continuer à partir de là.

« C’est ce pour quoi nous nous battrons au cours des quatre prochaines semaines. »

Huntley a déclaré qu’il était alimenté par la foi de ses coéquipiers.

« C’est une grande assurance qu’ils se sentent si bien en moi », a-t-il déclaré. « Cela montre simplement qu’ils ont une bonne confiance en moi. C’est comme dire à votre bébé que vous avez confiance qu’il obtiendra de bonnes notes et qu’il sortira et obtiendra de bonnes notes.

« Cela renforce la confiance. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La blessure de Jackson n’était pas la seule pour les Ravens. Le plaqueur défensif Calais Campbell s’est blessé à la cuisse en première mi-temps et n’est pas revenu, et le receveur large WR Tylan Wallace a subi une commotion cérébrale.

Bateman pense que l’adversité a endurci les Ravens et que le retour a montré l’attitude de non-abandon de l’équipe.

« Cela a été notre mentalité toute l’année », a-t-il déclaré. « Nous avons encore montré beaucoup de combat. C’est ce que nous avons fait toute la saison, et nous allons continuer à le faire. »