La star des restes et l’ex Justin Theroux de Jen Aniston se font interpeller par son oncle pour avoir prononcé son propre nom mal

Évidemment, c’est possible. Dans la featurette, Theroux ne répond pas de toute façon à la note de son oncle sur leur nom commun. Mais, parce que Theroux est une personnalité publique depuis de nombreuses années, il y a d’autres possibilités pour lesquelles il prononce son nom comme il le fait. Si vous êtes assez vieux, vous vous souvenez probablement du temps qu’il a fallu pour s’habituer à dire Schwarzenegger (Salut, Arnold!) Et Zellweger (Hé, Renée!). Il est tout à fait possible qu’au début, Theroux ait prononcé son nom à la française, mais tout le monde n’arrêtait pas de le prononcer de manière erronée, alors il a simplement renoncé à corriger les gens.