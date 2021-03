La star des Seahawks de Seattle, Bobby Wagner, parle du capital-risque et des leçons commerciales sur le terrain

Le secondeur All-Pro de la NFL, Bobby Wagner, est peut-être mieux connu pour ses lectures intelligentes sur le gril. Mais l’ancre de la défense des Seahawks de Seattle s’attaque également à une carrière secondaire en tant que partenaire de risque chez Fuse Venture Partners, une société de capital-risque nouvellement créée qui investit dans des entrepreneurs de Seattle en début de carrière avec des idées révolutionnaires.

Wagner, qui est devenu le secondeur le mieux payé de la NFL après avoir négocié sa propre prolongation de contrat en 2019, apporte certains de ses mouvements avisés et rapides à la salle de conférence de démarrage.

Nous avons discuté avec Wagner pour notre dernier épisode de 2025: Tomorrow, Today, un nouveau podcast créé par . Studios en partenariat avec Northern Trust. Le natif de Los Angeles de 30 ans et choix de deuxième tour pour les Seahawks en 2012 a offert des leçons de commerce sur le sport; partagé quelques tendances d’investissement à chaud; et a même choisi les meilleurs joueurs de la NFL dans lesquels il investirait s’ils devenaient entrepreneurs. Wagner est 6 fois All-Pro et investisseur providentiel actif dans des sociétés telles que Tonal et Denali Therapeutics.

Voici quelques extraits sélectionnés de la conversation que Jordon Voss de Northern Trust et moi avons eue avec Wagner.

Sur la rivalité des 49ers et pourquoi il veut garder les entrepreneurs locaux de Seattle. «Nous ne voulons rien avoir à voir avec la région de la baie, mec (plaisantant). Non, j’aime la baie. La baie est bonne. De toute évidence, tout ce qui a été construit dans la Silicon Valley est quelque chose que beaucoup d’endroits essaient d’imiter, et à juste titre. Il y a eu beaucoup d’entreprises incroyables qui sont sorties de là. Mais les entreprises qui sortent de Seattle devraient rester chez elles et être financées par leur maison. » (Minute 3:55).

Sur ce qu’il a appris en négociant son propre contrat de football qui s’applique à la négociation avec les startups: «Les deux comparaisons que je peux faire des deux côtés sont de comprendre votre valeur. … Quand les joueurs ont fait leur propre contrat, ils avaient cette valeur folle qu’ils se sont mis. Imaginez si j’entrais dans le bâtiment et que je voulais autant que Russell Wilson – ils me fermeraient probablement la porte au nez. Et cela revient à une entreprise. Une entreprise peut être une entreprise formidable, mais elle peut faire en sorte que sa valorisation de son entreprise soit si élevée à son prix. … Si je n’avais aucun plaquage, je ne demanderai pas le plus d’argent jamais. Vous ne pouvez pas entrer et évaluer votre entreprise à 10 milliards de dollars si vous n’avez pas de ventes ou si vous n’avez rien pour justifier pourquoi votre entreprise vaut autant. » (9:15)

Pourquoi il est enthousiasmé par la santé, le bien-être et la forme physique: «Je pense qu’il y aura beaucoup plus d’espaces de fitness à domicile que de personnes qui vont aux gymnases. Beaucoup de choses que nous faisons en tant qu’athlètes professionnels sont également accessibles à la personne ordinaire, donc je pense que la forme physique sera vraiment différente dans environ cinq ans. Il y aura beaucoup plus de choses à la maison. » (19h00)

Pourquoi le marché du sport est-il si difficile à craquer pour les startups?: «Il y a tellement de types d’athlètes différents – vous avez le football, vous avez le football, vous avez le baseball. Et vous avez tellement de groupes d’âge différents. » (20h30)

Sur la façon dont le secteur du capital-risque peut stimuler la diversité: «C’est en grande partie une opportunité, donner à quelqu’un la possibilité de faire un stage, donner à quelqu’un l’occasion de participer à une réunion du conseil d’administration et de côtoyer les différentes entreprises que vous créez et de leur donner simplement accès. Mais pour moi, c’est transmettre cette connaissance. Toutes les connaissances que j’obtiens, tous les accès que j’obtiens, j’essaye de les transmettre. Et n’ouvrez pas une porte et fermez-la derrière moi. Mais ouvrez une porte et voyez combien de personnes derrière moi je peux attirer avec moi, et commencez à montrer la valeur de la diversité, la valeur d’avoir cette perspective différente de la vôtre. (32h00)

Sur son choix de n’importe quel joueur de la NFL qu’il aimerait soutenir en tant qu’entrepreneur: «Je vais en choisir un couple.» (34h00)

La discussion avec Wagner fait partie d’une série récente avec des capital-risqueurs de premier plan – y compris Dan Li de Madrona Venture Group et Julie Sandler de Pioneer Square Labs – où nous avons eu leurs réflexions sur les thèmes d’investissement clés de l’avenir.

