La star des Simpsons Hank Azaria s’excuse auprès de “ chaque Indien ” pour Apu ⋆ .

Hank Azaria a de gros regrets d’avoir décrit le propriétaire indien de Kwik-E-Mart Apu Nahasapeemapetilon sur Les Simpsons.

Azaria, qui a démissionné l’année dernière après avoir exprimé le personnage controversé, s’est ouverte à Dax Shepard sur le podcast Armchair Expert sur sa décision de quitter le rôle.

“Il ne s’agit pas de me féliciter pour la réponse, car je joue un grand rôle dans la création du problème pour commencer”, a déclaré l’acteur. «Donc, rien ne supprime cela, sauf peut-être un amendement au fil du temps que j’essaye de faire.»

Azaria a ajouté qu’il avait depuis contacté les membres de la communauté indienne pour en savoir plus sur l’impact de sa représentation stéréotypée du commerçant.

«Je parlais à l’école de mon fils. Je parlais aux enfants indiens là-bas parce que je voulais avoir leur avis », a déclaré Azaria. Un jeune de 17 ans qui n’avait même jamais vu Les Simpsons mais qui connaissait toujours Apu avait «les larmes aux yeux», a déclaré Azaria, alors qu’il demandait à l’acteur de dire aux autres à Hollywood comment les représentations négatives des minorités affectent des gens comme lui.

“C’est pratiquement une insulte à ce stade”, a ajouté l’acteur. «Tout ce qu’il sait, c’est que c’est ainsi que son peuple est perçu et représenté par de nombreuses personnes dans ce pays.»

Azaria a poursuivi: «Je m’excuse vraiment. C’est important. Je m’excuse d’avoir contribué à créer cela et à y avoir participé. Une partie de moi a le sentiment que je dois aller voir tous les Indiens de ce pays et m’excuser personnellement. Et parfois je le fais.

En juin dernier, le créateur des Simpsons Matt Groening a annoncé que la série animée ne ferait plus entendre aux acteurs blancs des personnages non blancs.

