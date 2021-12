La star des sorciers Kyle Kuzma prend une photo de 4 mots contre les Lakers

Au cours de l’intersaison passée, Kyle Kuzma a été échangé aux Wizards de Washington dans le cadre de l’accord qui a amené Russell Westbrook à LA.

Il s’est avéré que cette décision était la meilleure chose qui pouvait arriver au joueur de 26 ans.

Alors que LA essaie désespérément de défaire cette débâcle d’un commerce, Kuzma a tranquillement organisé une saison fantastique. La meilleure campagne qu’il ait eue en trois ans, en fait. Actuellement, il affiche une moyenne de 13,4 points et 8,3 rebonds par match. Ce dernier est un sommet en carrière et le premier est son meilleur chiffre depuis 2018. De plus, ses Wizards se situent à 15-13 cette année – le même record exact que LA.

Compte tenu du bon déroulement de sa campagne 2021, Kuzma se sent naturellement. Et cette confiance était pleinement affichée cette semaine lorsqu’il a décidé de tirer un petit coup sur les Lakers sur Twitter.

C’est reparti https://t.co/IFYJQJ6BkO – kuz (@kylekuzma) 13 décembre 2021

La réaction de Kuzma est tout à fait compréhensible. Les Lakers ont joué exactement le même match avec lui l’année dernière. Après beaucoup de battage médiatique et de bavardages sur le fait qu’il était un jeune talent prometteur, les pourparlers commerciaux ont commencé. Ils ont été absolument implacables jusqu’au moment où Kuzma a finalement été traité.

Pas étonnant qu’il éprouve du déjà vu.

Kuzma a été la cible de nombreuses calomnies vers la fin de sa course aux Lakers. Cela a conduit à de l’amertume et à un fort désir de sa part de quitter la ville.

Le traitement que LeBron James lui a réservé n’a évidemment pas aidé les choses.

Des trucs impressionnants. https://t.co/p5mNh0dB7Y – Jeu 7 (@game7__) 12 décembre 2021

Et maintenant, la même chose se produit avec Horton-Tucker.

Que les Lakers finissent par faire quelque chose pour Horton-Tucker ou non avant la date limite des échanges, Kuzma est clairement heureux d’être aussi loin de tout ce cirque qu’il est humainement possible.

