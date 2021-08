La star des talons, Stephen Amell, a hâte de lutter à nouveau, alors la WWE et l’AEW devraient lui passer un appel

Avec Flèche derrière lui, Stephen Amell est prêt à frapper le ring de catch dans sa nouvelle série Heels, qui sera diffusée le dimanche 15 août sur Starz. Le spectacle se déroule dans une petite ville de Géorgie et trouve l’acteur en tant que promoteur et star d’un groupe de lutte professionnel local. Bien sûr, Amell n’est pas étranger à la lutte, ayant déjà joué pour la WWE, Ring of Honor et All In. Après s’être entraîné pour Heels, cependant, il est prêt à faire son retour dans l’industrie qu’il aime.

S’adressant à GameSpot à propos de la série, Amell a admis que l’entraînement de lutte qu’il avait suivi pour Heels l’avait préparé à devenir un véritable lutteur professionnel plus que tout ce qu’il avait appris lors de ses matchs précédents. “Quand nous nous sommes entraînés pour SummerSlam ou pour l’émission Ring of Honor ou pour All In, vous savez, je faisais semblant”, a déclaré l’acteur. “C’était tellement scénarisé et tellement contrôlé qu’il s’agissait vraiment de, comme ‘Juste en quelque sorte faire semblant. Voyez ce que vous pouvez vous en tirer.’ Et j’avais de si bons adversaires pour ça.”

Après des mois d’entraînement pour Heels, ainsi qu’une pléthore de scènes de catch dans la série, il se sent maintenant plus prêt que jamais pour son retour au carré. “Cette fois, j’ai passé du temps dans le gymnase qu’ils ont construit pour nous sur nos scènes sonores”, a expliqué Amell. “Nous avions un ring et chaque jour où j’allais au gymnase, mon échauffement serait – même si je ne travaillais pas sur le ring ce jour-là – mon échauffement serait de courir les cordes, et juste se cogner pendant cinq minutes, 10 minutes, pour transpirer un peu. Et juste faire ça, juste travailler sur les bases comme, comme frapper et verrouiller, c’est juste ça qui te rend meilleur ? Point final. “

Cela ne fait pas de mal non plus que lui et le reste du casting de Heels se soient d’abord entraînés avec Chavo Guerrero à Los Angeles. Lorsque la production a déménagé à Atlanta, en Géorgie, Guerrero n’a pas fait le voyage, mais heureusement, il y avait beaucoup d’autres lutteurs pour les aider.

“Quand nous n’étions pas dans le gymnase, nous étions dans le ring de lutte en train d’être entraînés par des pros qui luttaient actuellement dans le sud et ils faisaient également partie de notre équipe de cascadeurs – Luke Hawx, Brady Pierce… c’était juste un groupe de personnes incroyable », a-t-il déclaré.

Ainsi, même s’il était excitant de voir Amell lutter devant des foules auparavant, les sociétés de lutte devraient noter qu’il s’est entraîné et qu’il est prêt pour un retour – et si le spectacle est un succès, Ludwig veut être réservé avec lui. “Si ce spectacle explose et que nous sommes invités à faire un match, nous ne pouvons même pas dire non”, a-t-il admis.

Heels est diffusé le dimanche sur Starz.