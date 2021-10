La star des « vraies femmes au foyer du New Jersey » Teresa Giudice est officiellement fiancée

Teressa Giudice est officiellement hors marché. La star de longue date de Real Housewives of New Jersey et auteur de livres de cuisine à succès a dit « oui » à son petit ami de deux ans, Louis Ruelas. La proposition est venue lors d’un voyage en Grèce, où la meilleure amie de Giudice et ancienne co-star, Dina Manzo, était présente avec son mari David Cantin.

Ruelas n’a gaspillé aucune dépense, mettant tout en œuvre pour une proposition élaborée. Lors de son séjour à l’Amanzoe Resort à Porto Heli, en Grèce, Ruelas a sorti des cierges magiques, des bougies, des roses, un violoniste et un feu d’artifice pour demander sa main en mariage à la mère de quatre enfants de Garden State. « C’était absolument exquis », a déclaré une source à People Magazine en exclusivité. « Le feu d’artifice chorégraphié a illuminé un panneau ‘Marry Me’ alors que Louie s’agenouillait. Teresa était complètement surprise. » Le média a également des photos exclusives de la proposition en bord de mer de l’heureux couple.

La proposition ne s’est pas terminée par un baiser scellé. En fait, Giudice, Ruelas, Cantin et Manzo ont célébré jusqu’à 5 heures du matin en buvant du champagne et en mangeant du homard, du bar et des côtelettes d’agneau au restaurant du complexe, Nama.

Leur romance a été confirmée en novembre 2020. Giudice était auparavant mariée à Joe Giudice, le père de ses quatre filles. Après avoir tous deux purgé une peine de prison pour fraude à la faillite, Joe a été expulsé vers son pays natal, Itay, malgré le fait que Teresa l’ait aidé à se battre pour rester dans le pays où il se trouve depuis l’âge de 1 an. Joe réside maintenant aux Bahamas.

Teresa a officialisé leur amour sur Instagram le mois suivant pour célébrer les fêtes de fin d’année. « La MEILLEURE chose qui soit sortie de 2020 », a-t-elle légendé une photo d’elle avec Ruelas.

Elle attribue à ses parents décédés le mérite de lui avoir envoyé un nouvel amour de sa vie. L’auteur italien maigre a subi la perte dévastatrice de ses parents à quelques années d’intervalle. Teresa a parlé ouvertement avec Andy Cohen lors d’une apparition sur Watch What Happens Live au printemps dernier. Cohen a demandé si le couple discutait de mariage, ce à quoi elle a répondu: « Je veux dire, vous savez, je le sens, alors nous verrons ce qui se passe. J’ai vraiment l’impression qu’il est mon âme sœur. » Son souhait s’est réalisé.