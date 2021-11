Le défenseur de Tottenham Ben Davies ne doute pas que le nouveau manager Antonio Conte trouvera la solution à leurs problèmes actuels.

Match nul et vierge de dimanche à Everton, marquant le retour de l’ancien patron de Chelsea Conte en Premier League, prolongé Éperons‘ couru sans tir au but en championnat à trois heures et 47 minutes.

Il n’est pas surprenant qu’il n’y ait eu qu’un seul point lors des trois dernières sorties nationales, bien qu’une première feuille blanche depuis août ait encouragé Conte alors que ses trois arrières se sont bien comportés.

« Nous avons beaucoup à travailler et beaucoup à améliorer. Antonio est un manager de classe mondiale qui va apporter ses idées et nous travaillera dur pour nous assurer que nous le faisons correctement », a déclaré Davies à Spurs TV.

« En tant que joueurs, nous voulons désespérément y aller. Nous n’avons pas été à notre meilleur niveau et il a une idée de la façon dont nous pouvons y arriver.

«Je suis sûr qu’après la trêve internationale, nous travaillerons vraiment dur et essaierons d’être le meilleur possible. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il peut nous y amener.

Conte a choisi la même équipe lors de ses deux premiers matches alors qu’il tentait de se lancer et de se faire une première idée de ce avec quoi il travaille.

Il croit que la cohérence à la fois dans la sélection et la performance sera la base de leur amélioration.

« Bien sûr, je dois très bien connaître toute l’équipe et j’ai dit à mes joueurs que nous devons mieux nous connaître », a déclaré l’Italien.

« Pour moi, ils doivent me donner la possibilité de très bien les connaître et ensuite chaque joueur doit essayer de rendre les choses difficiles parce que j’aime gagner et je choisis les joueurs qui, selon moi, peuvent nous donner la possibilité de gagner.

Conte en quête de stabilité

«Je pense que lorsque vous voulez devenir grand, lorsque vous voulez essayer d’être compétitif, vous devez avoir une équipe stable, pas des hauts et des bas, des hauts et des bas.

« Nous n’avons pas encaissé de but et je pense que c’est un bon début pour s’améliorer. Jeudi (en Ligue Europa contre Vitesse Arnhem), nous avons marqué trois buts et nous avons eu des occasions d’améliorer notre score, mais nous avons ensuite encaissé deux buts.

«Je pense que nous devons apprendre à être stables, et il n’y a qu’une seule façon d’être stable, de faire ensemble offensivement et défensivement ensemble et tous les joueurs doivent entrer dans cette idée.

« Si je dois voir un aspect négatif dans ce match, je pense que nous avons fait beaucoup d’erreurs dans la passe finale parce que nous avons eu des occasions.

« Si nous faisions la passe finale de la bonne manière, nous pourrions avoir des chances de marquer. Au lieu de la dernière passe, nous avons fait beaucoup d’erreurs.

