La star d’Everton Izzy Christiansen prête à se battre pour la place du Championnat d’Europe d’Angleterre et soutient la campagne Her Game Too

Izzy Christiansen a appelé les sociétés de médias sociaux à adopter une approche de tolérance zéro à l’égard de toute forme d’abus en ligne après qu’Everton est devenu le premier club de Premier League à soutenir la campagne Her Game Too.

Her Game Too a été lancé l’été dernier par un groupe de fans de football dans le but de sensibiliser à la quantité d’abus sexistes dirigés contre les supporters féminines, afin que les femmes puissent se sentir plus à l’aise d’assister à des matchs en personne ou de participer à des discussions en ligne.

Christiansen soutient la campagne Her Game Too

Sur les 371 fans interrogés par la campagne, 91,9% ont déclaré avoir été témoins d’abus sexistes en ligne dirigés contre des femmes, 63,1% en ayant eux-mêmes été victimes.

En plus des abus sexistes, il y a également eu une énorme augmentation du nombre de cas d’abus racistes dirigés contre des joueurs sur les réseaux sociaux.

Plus particulièrement, Jadon Sancho, Bukayo Saka et Marcus Rashford ont tous été victimes d’abus racistes en ligne après avoir raté des pénalités pour l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale du Championnat d’Europe l’été dernier.

La capitaine d’Everton Women, Chirstiansen, estime que les sociétés de médias sociaux doivent être plus proactives dans leurs efforts pour mettre fin à toute forme d’abus sur leurs plateformes.

Christiansen tente de s’attaquer à Jessica Naz de Tottenham

S’adressant exclusivement à talkSPORT, Christiansen a déclaré: « Je pense qu’il y a eu beaucoup d’incidents au cours des 18 derniers mois ou des deux dernières années où nous avons vu beaucoup d’abus racistes dans le football, nous avons vu beaucoup de discrimination, nous J’ai vu des abus sexistes et homophobes. Je pense que chaque incident isolé est une autre raison pour laquelle les plateformes de médias sociaux s’intensifient et ont vraiment une politique de tolérance zéro.

« Il ne s’agit pas seulement d’avoir une politique réactive à ces incidents, il s’agit également d’avoir des politiques en place menant aux incidents qui les empêchent de se produire et de ne pas laisser les personnes qui donnent ce type d’informations en ligne la plate-forme pour pouvoir le faire . Il est vraiment important que les sociétés de médias sociaux utilisent leurs ressources en profondeur pour empêcher que cela ne se produise.

« [Her Game Too is] intégrante en termes de mise en évidence du rôle que jouent les femmes dans le football. Je pense que c’est génial que la campagne ait été formée par des fans parce qu’elle vient du cœur et qu’ils sont de véritables sentiments envers le fait d’être une femme fan de football et comment cela les a impactés au fil des ans.

«C’est formidable qu’Everton ait décidé de se joindre à nous et de devenir officiellement un partenaire de soutien de Her Game Too. Cela montre la diversité au sein du club dans son ensemble et je pense que c’est un excellent partenariat.

Sur le terrain, le début de saison a été difficile pour Everton qui occupe actuellement la neuvième place de la Super League féminine.

La campagne a été difficile pour Everton en Super League féminine

Willie Kirk – qui a mené les Toffees à une finale de la FA Cup en 2020 et à une cinquième place la saison dernière – a quitté le club en octobre avec le Français Jean-Luc Vasseur nommé à sa place.

Vasseur est une personne que Christiansen connaît bien depuis son passage à Lyon et elle est convaincue que la fortune d’Everton s’améliorera au cours de la seconde moitié de la saison.

« Je l’ai dit dans chaque interview que j’ai faite au cours des cinq ou six derniers mois que le meilleur de ce groupe de joueurs n’a pas encore été vu et cela me fait mal et blesse mes coéquipiers et nous essayons vraiment de redresser la situation. , » elle a expliqué.

« Personnellement, l’objectif pour moi était de me qualifier pour la Ligue des champions cette saison. Maintenant, je pense qu’étant donné où nous en sommes dans la ligue en ce moment, nous devons être réalistes avec cela et nous devrons gagner beaucoup de matchs aux côtés d’autres équipes autour de nous perdant des points pour que cela devienne un point d’arrivée réaliste.

Christiansen pense qu’Everton devrait viser le football de la Ligue des champions sous Vasseur

« En ce qui concerne la reprise de la FA Cup à la fin de ce mois, c’est quelque chose que nous avons à nouveau en tête. Nous avons eu l’expérience de jouer à Wembley la saison dernière avec Willie Kirk. Y retourner serait magnifique.

En plus d’aider Everton à grimper dans le classement, un autre objectif clé pour Christiansen est de s’assurer une place dans l’équipe d’Angleterre pour les Championnats d’Europe féminins à domicile cet été.

Christiansen n’a pas été appelé par la patronne des Lionnes, Sarina Wiegman, depuis qu’elle a pris ses fonctions en septembre et la compétition pour les places fait rage dans toute l’équipe.

La joueuse de 30 ans, cependant, a confiance en ses capacités et affirme que faire partie de l’équipe d’Angleterre pour les Championnats d’Europe serait l’un des moments forts de sa carrière.

«Je pense que là où nous en sommes dans un club avec Everton en ce moment, cela signifie que nous n’avons pas nécessairement été sous les feux de la rampe. Je suis sûre que le nouveau manager n’a pas nécessairement regardé beaucoup de joueurs d’Everton en raison de nos performances », a-t-elle conclu.

Christiansen espère un retour en Angleterre en 2022

« D’un point de vue individuel, une fois que l’équipe connaîtra du succès – et j’aimerais penser que je peux y jouer un rôle important – je pourrai peut-être entrer davantage dans la mêlée avec l’équipe nationale. Ce sera une route difficile car c’est une équipe compétitive qui cherchera à participer au tournoi cette année et à le gagner à domicile.

« Il y a eu de nombreux sommets dans ma carrière jusqu’à présent que j’ai appréciés. Mais je pense que prendre une grosse explosion au cours des quatre ou cinq derniers mois et entrer dans l’équipe de l’Euro serait définitivement classé dans les deux ou trois premiers moments.

