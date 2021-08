La star d’Everton remet les pendules à l’heure mais des doutes subsistent sur l’avenir

James Rodriguez a répondu aux reportages frénétiques sur ses liens signalés à l’Atletico Madrid et a clairement indiqué qu’il n’avait pas publié de message crypté sur Twitter.

L’avenir du joueur de 30 ans à Everton a fait l’objet de nombreuses colonnes au cours de l’été. L’arrivée inattendue de Rafael Benitez en tant que successeur de Carlo Ancelotti l’a vu lié à un éloignement de Goodison Park. L’intranational colombien n’est avec les Toffees que depuis une saison après avoir quitté le Real Madrid pour le Merseyside.

Il a récemment intensifié les spéculations sur un départ estival avec des commentaires sur sa situation à Everton.

“Je ne sais pas, je ne sais pas où je vais jouer”, a-t-il déclaré sur Twitch, via le Liverpool Echo. «Vous savez que dans le football et dans la vie, vous ne savez rien, mais tout ce que je sais, c’est que je me suis entraîné dur, que je me suis bien préparé, que je m’entraîne pour moi-même et c’est tout.

“C’est compliqué. Partout où je suis recherché. Quelqu’un doit être là où il est recherché.

Mardi, l’ancien monégasque a publié un tweet présentant un selfie accompagné de la légende “Nunca dejes de creer”, qui se traduit par “ne jamais cesser de croire” en anglais.

C’est aussi la devise de l’Atletico, avec les médias mettre deux et deux ensemble et apparemment obtenir cinq. James a maintenant eu son mot à dire et il semble que le reportage soit loin de la cible.

S’exprimant sur un flux Twitch (via Marca), il a déclaré: “Je ne savais pas que c’était la devise de cette équipe, c’était une coïncidence totale.

“Je n’ai mis qu’un message personnel, je n’ai pas dit que je vais dans un club ou pour quelque chose. C’est l’actualité depuis toute une journée, je ne suis pas lié à ce club, il n’y a eu aucune discussion, rien, mais tout le monde le sait.

James vulnérable à la sortie estivale

Bien que les liens avec l’Atletico puissent être prématurés, il y a eu des rumeurs selon lesquelles James n’est pas dans les plans de Benitez. Lors de sa première conférence de presse, l’Espagnol a été non-engagement sur l’ancien ailier de Porto.

“Nous essaierons de trouver la meilleure solution pour nous, pour le club et pour le joueur”, a-t-il déclaré.

Quoi qu’il arrive, le Sud-Américain a souligné qu’il sera toujours honnête au sujet de ses mouvements prévus.

“Oui je vais dans un club, je ne le dis pas ni ne donne de signaux, je le dis quand c’est déjà un fait car dans le football tout peut arriver”, a-t-il ajouté. “Pour la presse et tous ceux qui mettent des choses, il faut se renseigner un peu mieux, je ne voulais pas créer de polémique.”

