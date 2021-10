La star d’Everton révèle le rôle de Benitez dans le rejet de l’offre de la Ligue des champions

La signature estivale d’Everton, Andros Townsend, a révélé les raisons de son adhésion à Everton et a affirmé qu’il avait rejeté une offre de jouer au football en Ligue des champions ailleurs.

Townsend est dans la forme de sa vie à Everton après avoir marqué cinq buts et aidé trois en 10 matchs. En tant que tel, il est rapidement devenu un favori des fans.

De nombreux clubs ont manifesté leur intérêt pour l’ailier lorsqu’il est devenu évident qu’il quitterait Crystal Palace, selon Liverpool Echo.

Et selon Townsend lui-même, il aurait même pu jouer au football en Ligue des champions cette saison.

« J’ai eu une offre pour aller en Turquie, pour jouer la Ligue des champions en Turquie », a-t-il déclaré à la chaîne YouTube officielle d’Everton.

« D’une certaine manière, j’étais excité pour cela, mais je savais que j’avais tellement plus à offrir en Premier League. Je n’ai pas été capable de montrer de quoi j’étais capable à Crystal Palace en termes de buts et de passes décisives et je savais que j’en avais tellement plus.

En effet, Townsend a montré qu’il avait plus à offrir en Angleterre, et peut avoir Everton le patron Rafa Benitez à remercier pour cela. Le couple a travaillé ensemble à Newcastle en 2016, et Benitez souhaitait un transfert lorsqu’il a pris la direction d’Everton.

« Depuis [2016] nous avons gardé de brefs contacts de temps en temps. Nous parlions un peu par SMS. Mais quand il a obtenu le poste d’Everton, mon agent a dit : « Rafa est intéressé ». Je me suis dit ‘Très bien Marlon, prochaine blague’! » il a dit.

«Il a demandé au manager de m’appeler pour me faire savoir que c’était légitime. À partir du moment où j’ai entendu ça, il s’agissait de faire durer les autres offres le plus longtemps possible.

« C’est arrivé à un point où un club m’a donné 48 heures pour accepter ou rejeter son offre. J’ai parlé au manager, il n’était pas confiant, et heureusement, le jour de mon anniversaire, mon téléphone sonnait et c’était le manager qui disait qu’il avait le feu vert.

Townsend était la première signature de Benitez à Everton, et il a remboursé la faveur avec sa forme époustouflante. La paire est clairement toutes les deux satisfaite de la façon dont le transfert s’est déroulé.

Townsend obtient l’approbation des fans

Au début, Townsend avait l’impression que les fans ne voulaient pas de lui, mais savaient comment les rallier.

« Je savais que ça ne me dérangeait pas. Je savais que je pouvais gagner ces fans avec mon travail acharné avant tout », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas une opportunité à laquelle je m’attendais, mais parce que je sais à quel point je suis chanceux, je me suis fixé comme objectif de ne pas laisser passer cela par manque d’effort. »

L’effort de l’Anglais a certainement été démontré. Sa forme, aux côtés d’autres, a maintenu Everton dans la première moitié du tableau, à seulement cinq points du leader de la ligue. Chelsea.

