La star d’EXATLON se fait tabasser: Jorge Masvidal UFC

Le match revanche tant attendu entre Kamaru Usman et l’ancien concurrent de l’EXATLON Jorge Masvidal a finalement eu lieu samedi soir à l’UFC 261, à Las Vegas, Nevada. Et “The Nigerian Nightmare” a mis fin à la rivalité, de manière retentissante.

Masvidal et son adversaire se sont battus pour la première fois en juillet, disputant les cinq tours avec Usman, qui a conservé sa ceinture par décision unanime. Cependant, le champion des poids welters a décroché un KO impressionnant contre Masvidal lors de leur combat principal le 24 avril.

C’était la première fois que Masvidal était arrêté par des grèves, depuis 2008.

Kamaru Usman Vs Jorge Masvidal Ko Highlights

Avec cette victoire, Usman a réussi à défendre sa ceinture pour la quatrième fois et, selon le président de l’UFC Dana White, affrontera Colby Covington, classé n ° 1, pour son prochain combat.

Découvrez ci-dessous comment les collègues d’Usman et Masvidal ont réagi à leur impressionnante victoire à élimination directe, ainsi que des vidéos du moment choquant:

Il KO di USMAN su MASVIDAL

Les combattants réagissent au KO d’Usman contre Masvidal

Colby Covington s’est tourné vers Twitter après le combat, écrivant: «Marty ressemblait à une poubelle, mais ce n’est pas comme si vous deviez être bon pour battre @GamebredFighter. Qu’est-ce que 20 pertes maintenant? “

Marty ressemblait à une poubelle, mais ce n’est pas comme si vous deviez être bon pour battre @GamebredFighter. Qu’est-ce que c’est maintenant 20 pertes? Backstabbing clochard. # ufc261 – Colby Covington (@ColbyCovMMA) 25 avril 2021

Le champion des poids coq de l’UFC, Aljamain Sterling, a écrit: «Le plus grand poids welter de TOUS LES TEMPS !! Jésus!! Cette main droite était un missile !! ».

Le plus grand poids welter de TOUS LES TEMPS !! Jésus!! Cette main droite était un missile !! # UFC261 – Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 25 avril 2021

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC Michael Bisping a écrit: “Pas de discussion maintenant!”

Il n’y a pas d’argument maintenant! – michael (@bisping) 25 avril 2021

Les images de la cage de Kamaru Usman assommant Jorge Masvidal sont tout simplement à couper le souffle: # UFC261 pic.twitter.com/AeneYpIgez – La bulle de combat (@thefightbubble) 25 avril 2021

L’ancien champion des poids coq de l’UFC, Dominick Cruz, a écrit: “Wow, cette main droite est devenue lourde.”

Wow, cette main droite est devenue lourde ☠️ # UFC261 #ESPNplus #mma #usmanmasvidal @espnmma @ufc – Dominick Cruz (@DominickCruz) 25 avril 2021

Gilbert Burns, le poids welter n ° 2 de l’UFC et dernier adversaire d’Usman, a écrit: «Félicitations au champion @ USMAN84kg, sans conteste l’un des meilleurs combattants livre pour livre au monde! Bon travail!”.

Félicitations au champion @ USMAN84kg avec sans aucun doute l’un des si ce n’est le meilleur combattant livre pour livre au monde! Bon travail! 👏🏾👏🏾 # ufc261 – GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 25 avril 2021

L’ancien champion des poids légers de l’UFC, Frankie Edgar, a déclaré: “Wow @ USMAN84kg incroyable!”

Wow @ USMAN84kg incroyable !! – Frankie Edgar (@FrankieEdgar) 25 avril 2021

Le prétendant poids moyen de l’UFC, Kevin Holland, a écrit: “Alors, est-ce que cette ceinture BMF est en jeu maintenant?”

Alors, cette ceinture BMF est-elle à gagner maintenant? # ufc261 #bmf – Kevin Holland (@ Trailblaze2top) 25 avril 2021

La star des poids welters de l’UFC, Mike Perry, a écrit: “Je t’aime @GamebredFighter”.

“Je t’aime aussi @ USMAN84kg”, a-t-il poursuivi. “Mais j’aime plus masvidal @GamebredFighter.”

Mais j’aime plus masvidal @GamebredFighter – Platine Mike Perry (@PlatinumPerry) 25 avril 2021

Kenny Florian, finaliste de Ultimate Fighter Saison 1 et vétéran de l’UFC, a écrit: «Usman avec la finale! Il continue à devenir plus rusé, intelligent et mortel en tant que champion. Trame!”.

Usman avec la finition! Continue à devenir plus net, plus intelligent et plus meurtrier en tant que champion. Wow! – Kenny Florian (@kennyflorian) 25 avril 2021

Résultats UFC 261

Voici les résultats complets des cartes de combat pour l’UFC 261.

Carte principale

Kamaru Usman a battu Jorge Masvidal par KO au deuxième tour

Rose Namajunas a battu Weili Zhang par KO au premier tour

Valentina Shevchenko a battu Jessica Andrade par TKO au deuxième tour

Uriah Hall a battu Chris Weidman par TKO au premier tour

Anthony Smith a battu Jimmy Crute par TKO au premier tour

Carte préliminaire

Randy Brown a battu Alex Oliveira par soumission au premier tour

Dwight Grant a battu Stefan Sekulic par décision partagée (28-29, 29-28, 29-28)

Brendan Allen a battu Karl Roberson par soumission au premier tour

Patrick Sabatini a battu Tristan Connelly par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Carte préliminaire à l’avance

Danaa Batgerel a battu Kevin Natividad par TKO au premier tour

Kazula Vargas a battu Rong Zhu par décision unanime (30-26, 29-28, 29-28)

Jeffrey Molina a battu Aoriqileng par décision unanime (29-28, 29-28, 29-27)

Ariane Carnelossi a battu Na Liang par TKO au deuxième tour

