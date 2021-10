La star d’Orange Is the New Black rompt ses fiançailles

La star d’Orange Is the New Black, Taryn Manning, ne marchera plus dans l’allée, du moins avec Anne Cline. TMZ rapporte que le couple, qui a annoncé ses fiançailles en août, a rompu. Selon les rumeurs, l’ancien couple datait de mars 2021.

Apparemment, Manning n’était pas convaincu de se marier. Des sources ont déclaré au média que Manning avait dit oui à la proposition de Cline parce qu’elle se sentait mise sur le devant de la scène et prise de court par le fait que Cline se mettait à genoux. Cline, chanteuse et compositrice, s’est arrêtée au milieu de sa performance en Floride pour demander la main de Manning en mariage.

Cline est un musicien qui dirige le groupe Cline Street. Elle fait souvent des tournées et réussit à elle seule. Elle a 11 ans de moins que Manning, qui avait 42 ans au moment de la proposition. Le représentant de Manning a déclaré à TMZ à propos des fiançailles: “C’était le OUI le plus facile que j’aie jamais dit!”

Mais cela n’a pas suffi à maintenir la relation en plein essor. Manning aurait essayé de le résoudre en vain. En fin de compte, Manning ne s’est pas sentie dans la meilleure relation et s’est finalement éloignée. La spéculation sur la séparation des deux a commencé à se répandre en septembre lorsqu’ils ont cessé de se suivre sur les réseaux sociaux.

Manning aurait évolué et est dans une nouvelle relation. Des sources disent qu’elle voit déjà quelqu’un de nouveau, qui serait un homme qui travaille sur le plateau dans le département de production. Le rapport note qu’il est le gars dans le siège du conducteur dans un post Instagram que Manning a publié récemment.

Manning a été ouverte sur ses préférences sexuelles. Elle a déclaré qu’elle préférait les hommes et ne s’identifiait pas comme lesbienne, malgré ses antécédents de fréquentation de femmes. Manning a eu de longues relations avec les hommes et les femmes. Elle n’a jamais été mariée auparavant et il semble que Cline ait été son premier engagement, du moins en public.