La star d’Outer Banks, Chase Stokes, sort avec une femme après la séparation de Madelyn Cline

étoile « Outer Banks » Chase Stokes suit dans ex-gf Madelyn Clineles traces de … c’est-à-dire qu’il avance, comme le prouve clairement cette vidéo.

Chase traînait avec un couple d’amis à Eden The Lounge à Orlando dimanche vers minuit. Ils faisaient la fête, buvaient dans le joint faiblement éclairé, mais quand les lumières se sont allumées à 2 heures du matin, Chase était en train de s’embrasser avec une femme, dont il hissait la jambe tatouée.

Apparemment, elle est venue au salon avec un gars… des témoins oculaires disent qu’il n’était pas content qu’elle ne parte pas avec lui. On nous dit que Chase et la femme ont quitté le bar ensemble.

C’est un pas en avant pour Chase, c’est sûr. La dernière fois que nous l’avons vu – 2 jours avant Noël – il dansait joyeusement tout seul au Robinson Cafe & Cocktail Lounge à Orlando. Lui et 2 amis ont commandé une bouteille de tequila Don Julio 1942. . .

Quant à Madelyn… elle traîne avec DJ Zack Bia. Ils sont sortis en vadrouille… ils ont rencontré Giorgio Baldi à Santa Monica et un match des Lakers pour célébrer son 24e BD.

Chase et Madelyn ont commencé à sortir ensemble il y a un peu plus d’un an et demi, après s’être rencontrés sur « Outer Banks ». C’était la vie imitant l’art puisqu’ils étaient liés de manière romantique dans la série.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles ils se seraient remis ensemble après avoir traîné pendant Thanksgiving, mais c’était à ce moment-là… on dirait que les deux sont passés à autre chose.