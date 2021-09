La star d’Outer Banks Madelyn Cline danse avec Ross Butler

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

étoile “Outer Banks” Madelyn Cline On dirait certainement qu’elle plonge un orteil dans les eaux des rencontres en tant que femme célibataire … parce qu’ici elle danse avec l’acteur beau gosse Ross Butler.

TMZ a obtenu cette vidéo de Madelyn et de la star de “13 Reasons Why” en train de bouger et de groover au restaurant Cera à Milan, en Italie… où ils sont en ville pour la Fashion Week.

Comme vous pouvez le voir, Madelyn et Ross vibrent et deviennent de plus en plus proches.

Ajoutant à l’intrigue … Ross a récemment publié une photo d’eux ensemble sur ses réseaux sociaux, et ils agressent tous les deux les caméras.

Les publications de fin de soirée sur les danses et les réseaux sociaux sont assez intéressantes, étant donné qu’elles font suite aux rumeurs que Madelyn est à l’écart avec sa co-vedette d'”Outer Banks”, Chase Stokes.

Madelyn a rompu avec Chase, mais regardez la vidéo d’elle et Ross … cela ne fera qu’alimenter les rumeurs selon lesquelles elle est passée à autre chose.