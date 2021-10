La star d »Oz’ Granville Adams est décédée à 58 ans après une bataille contre le cancer

Grandville Adams – célèbre pour son rôle de Zahir Arif dans « Oz » – est décédé après une bataille contre le cancer.

Sa co-vedette, Kirk Acevedo, a fait l’annonce dimanche… en écrivant : « J’ai perdu mon frère aujourd’hui après une longue bataille contre le cancer. Je ne fais pas bien avec la perte parce que je ne la connais pas. » Il ajoute: « Yo Mamie, nous le couperons de l’autre côté un jour. Jusque-là… Repose-toi mon ami. »

Adams a semblé annoncer son diagnostic en décembre de l’année dernière, publiant une photo de lui dans un lit d’hôpital, ayant l’air malade, et la sous-titrant … « F *** CANCER! »

Sa famille « Oz » a commencé une GoFundMe en son nom peu de temps après, expliquant que les factures d’hôpital du gars montaient pour lui et sa famille … demandant de l’aide au public. À l’époque, ils écrivaient… « Rien que sur ce trimestre, les factures impayées se sont accumulées jusqu’à 69 550 $. maladie. »

La GFM note également qu’Adams n’avait pas pu travailler au cours de l’année écoulée (2020) et que tous les fonds seraient reversés directement à ses proches. Au moment d’écrire ces lignes, il a atteint près de 100 000 $ de contributions.

Comme nous l’avons dit, GA est peut-être mieux connu pour son apparition dans 48 épisodes de la série à succès HBO, apparaissant d’abord en tant qu’invité, puis dans un rôle de soutien récurrent jusqu’à sa disparition en 2003. Adams a joué Arif, un détenu musulman qui a servi comme lieutenant de Kareem Said.

Adams avait quelques autres crédits d’acteur à son actif … y compris des rôles dans « Homicide: Life on the Streets », le film « Empire » et « Magic City Memoirs ».

Granville laisse dans le deuil son épouse, Christine. Il avait 58 ans.

DÉCHIRURE