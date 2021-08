La star du 9-1-1, John Harlan Kim, partage un premier regard meurtri et ensanglanté sur la saison 5

L’acteur a été élevé au statut de série régulière pour la quatrième saison du 9-1-1, et comme la plupart des personnages principaux de la série, Albert s’est rapidement retrouvé au bord de la mort lorsqu’il a eu un accident de voiture dû à un conducteur ivre. Alors qu’il se battait pour sa vie, Chimney de Kenneth Choi et Maddie de Jennifer Love Hewitt en accueillaient un nouveau dans le monde. Heureusement, il a traversé tout ce que la saison 4 lui a lancé, et maintenant qu’Albert est un pompier à part entière, il n’est pas si surprenant de voir John Harlan Kim tout meurtri et écorché. Ou du moins maquillé pour ressembler à ça.