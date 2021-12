La star du « Bachelor » conclut un accord de plaidoyer dans l’affaire DUI

L’alun Bachelor Jubilee Sharpe a conclu un accord de plaidoyer dans son cas DUI. TMZ a rapporté que l’ancienne star de télé-réalité avait accepté l’accord fin décembre après avoir plaidé coupable à deux chefs d’accusation. En vertu de cet accord de plaidoyer, elle n’aura pas de DUI sur son dossier officiel.

Sharpe aurait plaidé coupable à deux chefs d’accusation, l’un étant le refus volontaire de signer et d’accepter une assignation ou une citation et l’autre de conduite imprudente causant des dommages matériels ou corporels. À la suite de son accord de plaidoyer, elle n’aura pas son DUI sur son dossier après qu’il ait été abandonné par les procureurs de Palm Beach. Au lieu de cela, l’accusation de conduite imprudente sera la seule qui apparaîtra sur toute future vérification des antécédents.

Il y avait quelques autres stipulations associées à l’accord de plaidoyer de Sharpe. Elle sera en probation pendant 12 mois et devra suivre un cours d’éducation DUI. De plus, l’ancienne star de Bachelor assistera à une séance d’impact sur les victimes, effectuera 75 heures de service communautaire et paiera des centaines de dollars d’amendes. Sharpe sera forcée de se passer de sa voiture pendant une semaine après l’accord de plaidoyer. Une fois que son véhicule lui sera rendu, il disposera d’un antidémarreur, ce qui signifie qu’elle devra tester son haleine pour détecter toute concentration d’alcool avant de pouvoir démarrer sa voiture.

Même si l’accusation de conduite avec facultés affaiblies n’apparaîtra pas dans le dossier de Sharpe, son nom est depuis devenu lié à cette bataille juridique après son arrestation pour suspicion de conduite en état d’ébriété près de deux ans auparavant. Sharpe a été arrêté en février 2020 à West Palm Beach, en Floride. À l’époque, il a été signalé qu’elle avait été libérée de son propre engagement à la suite de son arrestation. Les circonstances exactes qui ont conduit à son arrestation n’étaient pas immédiatement connues. TMZ a noté que Sharpe a grandi dans la région de Fort Lauderdale.

Sharpe, une vétéran de l’armée, est apparue à l’origine dans la saison de Ben Higgins de The Bachelor, qui était la saison 20, en 2016. Elle a d’abord formé un lien avec le leader. Mais, après lui avoir demandé s’il voyait un avenir avec elle, elle a été renvoyée chez elle et a terminé à la 11e place. Le concurrent de télé-réalité est revenu deux fois de plus dans la franchise Bachelor pour Bachelor in Paradise. Ses passages sur les deux saisons ont été de courte durée, car elle est rentrée chez elle la première semaine de la saison 3 et a démissionné après la troisième semaine de la saison 5.