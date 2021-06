La star du basket-ball James Harden rejoint le conseil d’administration de Saks – WWD

James Harden, le barbu All-Star de la NBA sur les Brooklyn Nets qui a malheureusement été assis sur le banc en raison d’une blessure pendant la série éliminatoire avec les Milwaukee Bucks, a trouvé un autre siège à pourvoir – il a rejoint le conseil d’administration de Saks.

En plus de jouer au basket-ball professionnel et d’être dans la mode, Harden, un investisseur et entrepreneur, a fait un investissement minoritaire dans Saks, la société de commerce électronique Saks Fifth Avenue.

Le portefeuille de Harden comprend une participation minoritaire du Houston Dynamo de la Major League Soccer et du Houston Dash de la National Women’s Soccer League, ainsi que des participations dans diverses marques, dont Therabody, BodyArmor, Art of Sport, Stance et Pura, où il occupe le poste de directeur créatif. Harden est également le fondateur de Thirteen, un restaurant gastronomique basé à Houston.

Formé en mars dernier, Saks a construit son conseil d’administration. Deven Parekh et Adam Berger d’Insight Partners, investisseur en capital et actionnaire minoritaire de Saks, et Franz-Ferdinand Buerstedde de Rhône Capital, ont été nommés membres du conseil d’administration.

Les autres membres du conseil sont Richard Baker, président exécutif et chef de la direction de la Compagnie de la Baie d’Hudson, qui exploite Saks, ainsi que les magasins Saks Fifth Avenue, les détaillants Saks Off-Fifth et la chaîne de grands magasins Hudson’s Bay. au Canada; Marc Metrick, PDG de Saks, et Sebastian Gunningham, conseiller stratégique de l’entreprise.

“Alors que nous travaillons à la construction de ce nouveau conseil d’administration, James est un ajout important et précieux”, a déclaré Baker. « Avec de l’expérience dans des entreprises en croissance et en tant que personne qui valorise l’expression de soi à travers la mode, je suis convaincu qu’il apportera un point de vue distinct qui nous aidera à mieux répondre aux besoins de nos clients. Son expertise, combinée à celle de nos autres membres du conseil d’administration, permettra à Saks de capitaliser davantage sur l’opportunité de croissance significative du commerce électronique de luxe. »

Harden a ajouté : « C’est une opportunité passionnante pour moi de combiner deux de mes passions personnelles : l’amour de la mode et de faire équipe avec des marques qui ont le potentiel de diriger tout en ayant un impact sur les communautés qu’elles servent. J’ai hâte de travailler avec l’équipe Saks et d’avoir un impact direct sur le succès futur de l’entreprise, la communauté de la mode et ses clients. La série éliminatoire entre les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks est à égalité, deux matchs chacun.

« Nous avons une opportunité importante en tant qu’entreprise autonome », a déclaré Metrick. « Avec notre stratégie de croissance rapide associée aux perspectives uniques de nos membres du conseil d’administration, je suis impatient de travailler ensemble pour aider Saks à se projeter dans l’avenir. »

Parekh est directeur général chez Insight Partners, où il gère les investissements dans les logiciels d’application, les données et les entreprises Internet grand public.

Berger, un autre directeur général d’Insight Partners, était auparavant président et chef de la direction de Digital Room Incorporated. Il est également actuellement président d’Achieve3000, Illuminate, PDI Software et Campaign Monitor, et président exécutif d’Optimizely.

Buerstedde est directeur général de Rhône Capital, investisseur dans HBC et membre du conseil d’administration de HBC.