La star du basket Kyrie Irving dit qu’il n’était pas préparé aux conséquences d’être non vacciné

Kyrie Irving est l’un des dix meilleurs basketteurs au monde. Il a aussi des pensées étranges sur à peu près tout. La star des Brooklyn Nets pense que JFK a été tué parce qu’il voulait mettre fin au cartel bancaire. Irving a également affirmé que le monde est plat et que les enseignants devraient laisser les élèves « faire leurs propres recherches ».

Ce n’était donc pas une surprise quand Irving s’est prononcé contre le vaccin COVID-19. Cela a été un choix coûteux. Le meneur de jeu n’a pas été autorisé à jouer des matchs à domicile à New York. Les Nets ont récemment décidé de lui permettre de revenir jouer sur la route dans des stades qui ne nécessitent pas de vaccination. Lors de sa première conférence de presse de retour, Irving a admis qu’il ne comprenait pas les conséquences de son choix.

Le Brooklyn Net a déclaré aux journalistes : « J’ai compris leur décision (les Nets ne l’autorisant pas à jouer dans des jeux), et je l’ai respecté. J’ai dû m’asseoir et réfléchir et essayer de ne pas trop m’attacher émotionnellement à ce qu’ils décidaient de faire. J’ai dû m’asseoir et vraiment évaluer les choses et les voir de leur point de vue.

Irving a poursuivi: « J’ai compris leur choix de dire » si vous n’allez pas être complètement vacciné, vous ne pouvez pas être un participant à part entière et je connaissais les conséquences. Je n’étais pas préparé pour eux, par aucun effort d’imagination.

Le prochain match sur route des Nets aura lieu le 5 janvier.

