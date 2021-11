Une star du Bayern Munich est « intéressée » à rejoindre le projet de Newcastle après leur rachat de 305 millions de livres sterling, selon un journaliste très respecté.

Les Magpies surveillent de nombreux joueurs de haut niveau depuis qu’ils sont devenus le club le plus riche du football mondial. Des rapports récents ont suggéré qu’ils pourraient signer Toni Kroos du Real Madrid, dans ce qui serait un transfert de choc.

Le milieu de terrain serait une signature idéale pour lancer son ascension au classement de la Premier League et revenir en Europe. Cependant, leur capacité à convaincre Kroos de rejoindre à ce stade est peu probable.

Un objectif plus réaliste est Antonin Barak de Hellas Vérone. Il s’agit d’un milieu offensif de 26 ans qui a représenté la République tchèque au Championnat d’Europe de cet été.

Il a fait trois apparitions au tournoi avant leur défaite en quart de finale contre le Danemark.

Sport Witness affirme que Newcastle est prêt à se séparer de 25 millions d’euros (21,2 millions de livres sterling) pour amener le meneur de jeu en Angleterre.

Les Magpies ont maintenant reçu un énorme coup de pouce dans leur quête d’un défenseur du Bayern. Le journaliste de SportBild, Christian Falk, déclare que Niklas Sule est «intéressé» à déménager à St James’ Park.

L’international allemand veut passer en Premier League. Les salaires proposés à Newcastle seraient également tentants.

Falk a confirmé que les discussions entre Newcastle et l’agent de Sule avaient commencé il y a trois semaines. Cela suggère qu’un mouvement pourrait se produire si les Magpies réussissent une offensive de charme.

Sule serait sans aucun doute une amélioration par rapport aux options de défenseur central actuelles de Newcastle. Il a aidé le Bayern à remporter quatre titres consécutifs de Bundesliga depuis 2018.

Le joueur de 26 ans a également figuré à six reprises sur la route des Bavarois vers la gloire de la Ligue des champions il y a deux saisons.

Graeme Jones, le patron par intérim de Newcastle, peut compter sur Jamaal Lascelles, Ciaran Clark et Emil Krafth au centre de la défense. Le capitaine du club Lascelles pourrait être un bon joueur sur lequel construire, mais Clark et Krafth ne seront pas en mesure d’égaler les normes élevées des nouveaux propriétaires au cours des prochaines années.

Kylian Mbappe, Paul Pogba et Ousmane Dembele jouent dans notre XI de transfert gratuit 2022

Newcastle subit un coup dur dans la chasse aux managers

Pendant ce temps, les Magpies ont été formellement rejeté par le patron de Villarreal, Unai Emery.

L’ancien manager d’Arsenal a prêté allégeance à la formation espagnole dans un communiqué mercredi. Il disait: « Pour tout le bruit qu’il y avait hier dans un autre pays, à l’intérieur du club, il y avait de la transparence et de la loyauté avec la famille Roig et avec mon équipe, qui est à son maximum et pour moi c’est la chose la plus importante », a tweeté Emery.

« Villarreal CF est ma maison. Honnêtement, je suis reconnaissant de l’intérêt d’un grand club, mais encore plus reconnaissant d’être ici et c’est pourquoi j’ai communiqué à Fernando Roig ma décision de continuer à faire partie de ce projet, grâce à l’engagement et au respect que je ressens de la part du club et mes joueurs, ce qui est mutuel et réciproque.

« Je tiens à remercier les fans pour le soutien qu’ils m’ont toujours apporté. Dimanche, nous avons un match très important et j’espère que nous pourrons tous ensemble remporter la victoire. Rendez-vous à l’Estadio de la Ceramica.

Newcastle pourrait plutôt se tourner vers Eddie Howe ou Paulo Fonseca.

LIRE LA SUITE: Norwich vise la cible managériale de Newcastle sous la pression de Daniel Farke